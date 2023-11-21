Москве и Тегерану нужен Южный Кавказ без Запада

За два дня 6-7 декабря президент России увидится с лидерами сразу трех ближневосточных стран. Сегодня Владимир Путин находится с визитом в ОАЭ и Саудовской Аравии, а на завтра в Москве у него запланирована встреча с иранским президентом Эбрахимом Раиси.

В последний раз Владимир Путин и Эбрахим Раиси лично встречались в 2022 году в Самарканде на полях саммита ШОС. Периодически они созваниваются по телефону, к примеру, 16 октября они обсуждали ситуацию в Газе и на Южном Кавказе.

Как отметил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, переговоры Путина и Раиси пройдут в формате рабочего обеда. Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что два президента будут обсуждать региональные и международные вопросы, включая палестино-израильский конфликт и гуманитарное положение в секторе Газа.

По палестинской ситуации и Россия, и Иран призывали к прекращению боевых действий. Тегеран это делал в жесткой форме, Москва - умереннее. Тегеран через свои региональные прокси "Хезболла" в Ливане, шиитские группировки в Ираке и хуситов в Йемене оказывает давление на Израиль и США. Обе стороны указывают на необходимость создания палестинского государства.

Азербайджан - общий партнер

Под международным и региональными вопросами, очевидно, подразумевается и Южный Кавказ. В этом регионе ситуация прошла критический период, в отличие от Ближнего Востока, но поговорить есть о чем. Во-первых, Иран и Россия осознают новую реальность отношений Азербайджана и Армении. 19-20 сентября Азербайджан провел антитеррористические действия в Карабахе, восстановил там конституционный строй и добился ликвидации сепаратистского режима. И Россия, и Иран видят в завершении "карабахского вопроса" возможность для стабилизации региона.

24 октября в Тегеране состоялась встреча глав МИД Ирана, России, Турции, Азербайджана и Армении в формате "3+3". Тогда иранский министр Хосейн Амир Абдоллахиян сказал: "Окончание конфликта на Южном Кавказе дало странам региона историческую возможность работать над продвижением мира и сотрудничества". Сергей Лавров согласился с такой оценкой и отметил, что окончание войны дает возможность для налаживания транспортных и экономических связей.

Россия вместе с Азербайджаном и Ираном реализует транспортный проект "Север-Юг". Тегеран и Баку договорились и строят Зангезурский коридор через иранскую территорию. В перспективе эти проекты можно будет связать друг с другом. Россия рассчитывает, что прагматичная позиция правительства Ираклия Гарибашвили позволит рано или поздно вовлечь в инициативу "3+3" и Грузию. А еще шире можно говорить об интеграции всех прикаспийских стран. Накануне в Москве прошла встреча Лаврова с главами МИД Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Ирана, где была озвучена инициатива об организации Каспийского совета.

Армения - общая проблема

В то время как проблема сепаратизма решена, для Ирана и России на Южном Кавказе усложняется другая проблема. Действия правительства Никола Пашиняна вызывают все большее недовольство Кремля. Россия впервые вручила ноту протеста МИД Армении в связи с активизацией контактов Еревана с Киевом, американскими учениями в Армении и подписанием Римского статута МУС, выдавшего ордер на арест российского президента.

Для Ирана сближение соседней республики с натовскими странами - тоже угроза. Иран и так находился в списке противников США, НАТО и ЕС в связи с его ядерной программой, а после прихода к власти консервативного президента Раиси, сближения с Россией и давления на Тель-Авив из-за Газы шансы Тегерана на потепление отношений с Запада уменьшились в разы. До, во время и даже сразу после Карабахской войны Тегеран игнорировал фактор НАТО в Армении, но после КТО Азербайджана и учений США в Армении настроения иранских властей изменились.

Иран принял две реальности: "карабахский вопрос" закрыт, а Армения уплывает к натовским противникам. Франция уже договорилась о поставках Армении трех радаров GM200 и ПЗРК Mistral 3. Также Париж обещал в будущем поставить еще 50 французских бронемашин Bastion. Именно на этом фоне Иран ускорил создание Зангезурского коридора с Азербайджаном. У Запада отношения с Россией плохие, с Турцией - напряженные, с Азербайджаном - нестабильные. Грузия держится особняком. Такая геополитическая конъюнктура объединяет интересы Ирана с соседями. Армения же в этом смысле становится токсичной и может превратиться в "троянского коня" НАТО для раскачивания ИРИ.

Суммируя две темы, Путин и Раиси будут, скорее всего, строить свой диалог по Южному Кавказу вокруг того, чтобы совместными усилиями предотвратить проникновение Запада в регион. Также они поговорят о наращивании усилий для реализации всех транспортных проектов с участием России, Турции, Ирана и трех закавказских республик.