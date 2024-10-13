Станет ли мир в Газе последней заслугой Байдена?

Джо Байден рассчитывает остановить войну в секторе Газа до инаугурации нового президента, то есть в течение ближайших четырех дней. При этом успешные переговоры стали возможными отчасти благодаря команде Трампа.

На последние годы правления Джозефа Байдена к затянувшемуся украинскому конфликту как фактору неудач американской внешней политики добавились "головные боли" на Ближнем Востоке. С октября 2023 года не прекращается насилие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС. Осенью 2024 года ЦАХАЛ предприняла военную операцию в Ливане. Тель-Авив успел несколько раз обменяться прямыми и непрямыми ударами с Ираном. К конфликту подключились йеменские хуситы, атакующие американские корабли в Красном море и территорию Израиля. До и даже после свержения Башара Асада израильские ВВС постоянно наносят удары по югу Сирии и смогли захватить новые территории на Голанских высотах. На грани войны стояли Турция и Израиль, и разорвавший все связи с еврейским государством Реджеп Тайип Эрдоган угрожал ввести войска на территорию Палестины.

Ограниченный успех в Ливане и Сирии

Однако к концу своего срока Байдену все же удалось спустить на тормозах ряд проблем. Месяц назад в результате в том числе давления и усилий Вашингтона премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился на прекращение боев с "Хезболлой" в Ливане. Смена власти в Дамаске, которую США считают собственной заслугой, тоже сыграла на руку Байдену. Вывод проиранских сил и КСИР из Сирии вынул большой кирпич из фундамента ирано-израильского противостояния. Хуситы все еще сопротивляются, атакуют и американцев, и израильтян, но конфликт носит скорее локальный характер.

Приоритетом же с самого начала новой ближневосточной эскалации для Белого дома оставалась Газа. К концу своего срока Байден решил еще раз попытаться остановить конфликт ХАМАС и Израиля. Меньше чем за неделю до смены администрации в "Овальном кабинете" координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон хочет урегулировать палестино-израильский конфликт до инаугурации Дональда Трампа.

"Мы все еще работаем над некоторыми остающимися пробелами, но верим, что становимся ближе. Мы очень надеемся, что сможем достичь этого до того, как покинем офис", — отметил Кирби на брифинге в Госдепартаменте.

Несмотря на амбициозность цели, в Белом доме понимают, что в лучшем случае Байден может достичь соглашения, а реализацией придется заниматься уже Трампу. Процесс освобождения заложников и вывод израильских войск из Газы будут выполняться в течение нескольких лет, пояснил Кирби.

Триумвират США-Египет-Катар

Байден еще с прошлого года пытался урегулировать конфликт в Газе. Его министр иностранных дел Энтони Блинкен больше шести раз ездил в регион, встречаясь с лидерами Израиля, Палестины и региональных стран, как Египет, Иордания, Катар, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия. 31 мая Байден предложил мирный план, состоящий из трех ключевых этапов. Первая фаза включает установление шестинедельного перемирия с обменом заложниками и увеличением гуманитарной помощи, а также начало переговоров о долгосрочном прекращении огня. Вторая фаза предполагает вывод израильских сил из Газы и освобождение оставшихся заложников палестинскими группировками, а третья фаза – реализацию плана по восстановлению сектора Газа с поддержкой международного сообщества. Нетаньяху поначалу отрицал согласие на данный проект, но после, даже соглашаясь на переговоры, завышенными требованиями сделал все для его срыва.

В течении лета 2024 года при участии Катара и Египта Госдепартамент пытался найти точки соприкосновения между ХАМАС и Израилем. В Дохе и Каире проходили встречи с участием стран-посредников и конфликтующих сторон, но ни к чему хорошему стороны так и не пришли, и в какой-то момент катарские представители заявили о бессмысленности продолжения дипломатических усилий. Одним из ключевых моментов расхождения стало требование Кабмина Нетаньяху оставить за Израилем контроль над Филадельфийским коридором на границе Газы с Египтом.

Новые переговоры

Со сменой власти в Сирии из-за снижения накала страстей между основным спонсором ХАМАС в лице Ирана и Нетаньяху наметились определенные позитивные сигналы. В Дохе возобновились переговоры. 14 января представители ХАМАС положительно оценили договоренности о прекращении огня в Газе. "В своем заявлении палестинская группировка подтвердила, что непрямые переговоры при участии Катара и Египта относительно достижения соглашения, которое положит конец израильской войне в Газе и завершит обмен узниками с Израилем, продвигаются успешно", - сообщил ливанский телеканал "Аль-Маядин".

15 января издание Times of Israel со ссылкой на арабских чиновников сообщило о принципиальной договоренности между ХАМАС и Израилем после переговоров в Катаре. "Израиль и ХАМАС в принципе договорились о сделке по освобождению заложников в понедельник вечером", - писала газета. Ее источники считают, что о сделке будет провозглашено в совместном заявлении США, Катара и Египта 15 или 16 января.

В Израиле отрицают наличие ответа ХАМАС на итоговый проект соглашения. "Израильские официальные лица опровергли информацию о том, что ХАМАС передал ответ на итоговый проект соглашения", - говорится в сообщении Times of Israel.

В общем и целом, проект сделки готов. 13 января советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что соглашение, предполагающее прекращение огня в Газе и освобождение израильских заложников, может быть заключено на этой неделе, и переговоры находятся на решающем этапе. Конфликтующие стороны не могут согласовать лишь детали. Мир может наступить в любой момент. Единственное, чего ждут американцы - это согласие ХАМАС, говорит Блинкен.

"Мы ждем ответа от "ХАМАС" по поводу соглашения. Мы находимся на грани его заключения, – сказал Блинкен во время выступления в Атлантическом совете (признан в РФ нежелательной организацией). – Он может прийти в любой момент: в ближайшие часы или дни. Это то, чего мы ожидаем", - заявил госсекретарь накануне.

Мир в Газе не обойдется без участия Трампа

От скорости заключения сделки зависит во многом престиж уходящей в США администрации. Если Байден не успеет до 20 января и соглашение будет достигнуто после, он все еще сможет утешиться тем, что оно было результатом усилий президента-демократа. Однако Трамп на примере Ливана показал, что его команда имеет больше влияния на Израиль и вносит не меньшую лепту в мирный процесс. Так что в политическом смысле у Байдена, Блинкена и Салливана для получения новых "очков" на внешнем контуре есть меньше недели.

Любопытно, что даже в этой еще недостигнутой сделке по Газе представители команды Трампа уже требуют оценить их заслугу. 11 января будущий спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встречался с Нетаньяху и, по данным Times of Israel, "оказал давление на премьера, чтобы тот пошел на компромиссы, необходимые для достижения соглашения". Один из арабских источников газеты поведал, что за одну встречу Уиткофф удалось "продвинуть" Нетаньяху больше, чем администрации Байдена за целый год. Так что даже если Байден успевает до 20 января, Трамп и здесь найдет, как принизить его заслуги.

С гуманитарной точки зрения затягивание перемирия в Газе каждый день стоит новых человеческих жизней. Израиль не прекращает массированные обстрелы палестинского эксклава с воды, суши и моря. По данным Минздрава Газы, за минувшие сутки ЦАХАЛ осуществил "шесть актов массового убийства", в результате чего погибли 62 человека и 253 получили ранения. Общее количество жертв войны в Газе достигло 46707 человек.