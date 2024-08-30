В Южной Корее 3 декабря разразился политический кризис, когда президент Юн Сок Ёль ввел военное положение в стране из-за намерения оппозиции устроить ему импичмент. Корея ответила президенту массовыми протестами из-за недовольства коррупционными скандалами, низкого уровня одобрения Юн и его агрессивной внешней политики в отношении КНДР.

Военное положение и непопулярность президента

Политическая ситуация в Южной Корее изменилась на глазах у всего мира в результате стремительных событий, развившихся 3 декабря 2024 года, когда президент Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. Этот шаг стал поворотным моментом, вызвавшим волну общественного недовольства и протестов, а также привел к попыткам импичмента Ёля со стороны оппозиционных депутатов.

Среди причин, приведших к возникновению кризиса, следует обозначить ряд факторов, тесно связанных с личностью и политикой президента Юн Сок Ёля. Хотя все началось с его заявления о необходимости защиты конституционного порядка от "антигосударственных элементов" (подразумеваются оппозиция и СМИ), за этим событием стояло множество накопившихся проблем.

Юн пришел к власти в 2022 году, победив на выборах с минимальным отрывом. Его правление сразу же столкнулось с критикой, и к 3 декабря уровень одобрения Юна населением опустился до 19% из-за ряда коррупционных скандалов, включая недавнюю историю с его женой, оказавшейся в центре расследования из-за дорогого подарка. Кроме того, агрессивная внешняя политика в отношении Северной Кореи и нежелание идти на компромиссы с оппозицией также создали благоприятную почву для нарастания недовольства.

Борьба с враждебным парламентом

В Южной Корее фактически функционирует двухпартийная система: хотя в Национальном собрании представлены и небольшие партии, их влияние остается незначительным. Условно правой партией является "Сила народа", в которую Юн Сок Ёль вступил перед президентскими выборами, а условно левой - Демократическая партия, выступающая за решение вопросов с КНДР через дипломатию.

В апреле Демократическая партия одержала значительную победу над "Силой народа" на парламентских выборах, получив более 170 мест в Национальном собрании, в то время как суммарно оппозиционные партии заняли 192 кресла в парламенте. В стране сложилась ситуация правительства меньшинства, так как в Южной Корее именно президент назначает премьер-министра и формирует кабинет министров.

В последние месяцы Юн Сок Ёль оказался в непростой ситуации: парламентское большинство принимает законопроекты и стремится к импичменту различных министров, в то время как президент использует свое право вето. Селеста Аррингтон, директор Института корейских исследований при Университете Джорджа Вашингтона, отмечает, что президент делает это "с беспрецедентной частотой". К концу года в стране наблюдалась патовая ситуация, когда президент противостоит парламенту, который не может преодолеть его вето без двух третей голосов. Президент ввел военное положение именно для того, чтобы ограничить влияние враждебно к нему настроенного парламента.

Что было после военного положения?

Реакция на военное положение была стремительной. После того, как Юн Сок Ёль сделал свое решение публичным, многие политики, независимые журналисты и простые граждане начали протестовать. Волнения на улицах Сеула, собравшие толпы, требовавшие отмены военного положения, продемонстрировали, что южнокорейцы не готовы вернуться в темные времена военной диктатуры.

Уже на следующий день парламент, в который оппозиционный блок "Тобуро" контролировал большинство мест, провел экстренное голосование, отменив решение президента. Это решение плохо отразилось на репутации Юна, оказавшегося в окружение как политических оппонентов, так и недовольных граждан. Политическое руководство во главе с министром обороны Ким Ён Хёном подало в отставку, взяв ответственность за произошедшее.

Дальнейшие сценарии

После неудачной попытки Юна сохранить власть через введение военного положения оппозиция быстро начала процесс импичмента. Депутаты зарегистрировали законопроект, который предстояло рассмотреть 6-7 декабря. В случае успешного голосования полномочия президента будут приостановлены, а исполнять обязанности будет премьер-министр.

Сам импичмент не будет окончательным, пока соответствующее решение не одобрит Конституционный суд Южной Кореи. Но если суд поддержит оппозицию, президент должен быть отстранен, а в течение 60 дней состоятся новые выборы. Если же суд посчитает импичмент неправомерным, тогда Юн Сок Ёль сохраняет пост президента.

Есть еще третий сценарий - Юн Сок Ёль сам уходит в отставку, и назначаются новые президентские выборы. Каковая будет дальнейшая судьба Юн Сок Ёля, можно только догадываться. Южная Корея имеет богатый опыт осуждения глав государств на тюремные сроки. Самые свежие примеры - Ли Мён Бак, отправленный на 15 лет в тюрьму за коррупцию, и Пак Кын Хе, приговоренная к 20 годам за взятки и злоупотребление властью (впоследствии помилована).

Решения, принятые в замешательстве как президентом, так и оппозицией, показали не только политическую несогласованность, но и фактор общественного недовольства, фактически, разорвавшего страну на фракции. На этом фоне кажется, что Южная Корея столкнулась с потерей доверия ко всей власти, что сложно переоценить. К тому же восстановление памяти о предыдущих диктатурах, возникшее на фоне введенного военного положения, вызывало беспокойство у старшего поколения.

Состоявшийся в Южной Корее политический кризис демонстрирует, как быстро может измениться общественное мнение и политическая атмосфера при нарастании недовольства. Осознание ошибок, допущенных как госсистемой, так и ее представителями, может стать основой для построения будущего, которое помимо стабильности будет основываться на прозрачности и доверии к властям. Однако в условиях углубляющегося политического конфликта и экономической неопределенности сценарий дальнейшего развития событий останется под вопросом.

Запад не готов осуждать Южную Корею

Международное общество пока вяло реагирует на события в Южной Корее. Несмотря на провал военного положения, все понимают, что кризис не исчерпан. Не зря министр обороны союзных Корее США Ллойд Остин отменил свой визит в Сеул. Китай отказался комментировать ситуацию в соседней стране. КНДР тоже пока молчит, хотя ходят слухи, что Пхеньян может воспользоваться нестабильностью и напасть на Южную Корею. Председатель блока "Тобуро" Ли Чжэ Мён заявлял, что введение и отмена военного положения может "спровоцировать" КНДР и привести к вооруженным столкновениям.

В Кремле назвали ситуацию в Южной Корее "тревожной". Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обратила внимание Запада на военное положение и отметила, что вряд ли против Южной Кореи введут санкции, хотя страны Прибалтики не стесняются их в отношении Грузии. Ряд экспертов в России считают ухудшающееся положение президента Юн Сок Ёля торжеством справедливости, так как тот выступал в поддержку поставок корейского оружия Украине. Большинство населения страны, к слову, осудило подобные намерения.

В ЕС, действительно, не стали осуждать короткое военное положение, но тут же приветствовали его отмену. "Европейский союз приветствует отмену чрезвычайного военного положения после того, как Национальное собрание проголосовало за его отклонение", - говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС). В нем сказано, что ЕС подтверждает "тесное стратегическое партнерство с Республикой Корея, основанное на общих интересах и общих ценностях демократии, прав человека и верховенства закона".