Почему Россия не продает Астраханский порт Ирану?

Предложенная иранской компанией Nasim Bahr Kish сделка о выкупе у миноритариев всех акций Астраханского порта не состоялась: "Ростех", владеющий 25,5% акций, не стал продавать свою долю в стратегическом объекте российской инфраструктуры. Об интересах Ирана и России в Астраханском порте "Вестнику Кавказа" рассказали Станислав Ткаченко и Владислав Кондратьев.

В конце прошлого месяца стало известно о попытке иранской компании Nasim Bahr Kish, владеющей 53,66% акций Астраханского порта, выкупить остальные 46,34% акций у миноритариев, в том числе у госкорпорации "Ростех", контролирующей пакет в 25,5% акций. Оферта компании подтверждалась гарантией иранских банков на 437,5 млн рублей ($5,6 млн).

Однако сделка не была реализована. "Ростех" отказался продавать свои акции на стратегическом объекте российской инфраструктуры, являющемся частью морского маршрута Международного транспортного коридора "Север-Юг".

О том, каковы интересы Ирана и России в вопросе развития Астраханского порта, "Вестник Кавказа" поговорил с доктором экономических наук, профессором, руководителем магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, членом Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станиславом Ткаченко и редактором аналитического портала "Каспийский вестник" (Астрахань) Владиславом Кондратьевым.

Зачем Ирану 100% Астраханского порта?

Станислав Ткаченко прежде всего отметил неординарность инициативы Nasim Bahr Kish: Иран почти не занимается инвестициями в логистическую инфраструктуру. "Я знаком с ситуацией в Каспийском море, и меня это предложение Nasim Bahr Kish удивило. Дело в том, что Иран традиционно не очень силен в вопросах логистики, в том числе в управлении портами. В Иране не развита вся сеть контейнерных перевозок, железные дороги для этой цели слишком маломощные", - сообщил он.

Также неожиданно скромным оказалось предложение о выкупе акций у миноритариев. "Сумма, предложенная миноритариям – $437 млн за 46,34% акций – незначительная. Поэтому, я думаю, Ирану просто стало интересно продемонстрировать, что у него есть возможность создавать собственные, суверенные транспортные сети, при реализации которых он ни от кого не зависит", - продолжил профессор СПбГУ.

"Иран торгует с Россией, он подписал соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, и у него есть большие планы по расширению своего транзитного потенциала. При этом Иран не хотел бы зависеть от Азербайджана. Поэтому предложение Nasim Bahr Kish можно объяснить как инвестиции в будущее: если ирано-азербайджанская линия "Север-Юга" будет работать, тогда этот порт можно продать через несколько лет – а если этого не случится, Астраханский порт будет иметь важное значение для Ирана", - обратил внимание Станислав Ткаченко.

Владислав Кондратьев напомнил, что уже приобретение Nasim Bahr Kish контрольного пакета акций Астраханского порта имело долгую историю. "Длительное время государство выступало против того, чтобы какие бы то ни было зарубежные инвесторы владели акциями Астраханского порта, но в итоге в связи с улучшением отношений России и Ирана этот вопрос был решен положительно. После этого проблем не возникало, однако мы видим, что заинтересованность иранской стороны в этом порте растет", - сказал он.

"Желание иранской компании иметь не только контрольный пакет акций, но и полный контроль над Астраханским портом, я думаю, объясняется потребностью иметь свободу в развитии порта. В целом в Астрахани много организаций, которые занимаются перевозкой грузов, порт – лишь одна из 20 таких компаний, специализированных на внешнеторговых операциях. Однако у порта очень хорошая база и выгодное расположение за счет удобного выхода на Волго-Каспийский морской судоходный канал. Контроль 100% акций позволит Nasim Bahr Kish единолично использовать настолько хорошо расположенный порт и его инфраструктуру. Компания хочет извлекать из этого объекта максимум выгоды", - подчеркнул редактор "Каспийского вестника".

Подход России к Астраханскому порту

Владислав Кондратьев отметил, что потому Россия и не согласилась на предложение иранской компании, что стратегические объекты инфраструктуры не должны уходить из-под российского контроля. "Поэтому государство и сохраняет за собой пакет акций в 25,5%, который принадлежит "Ростеху". На мой субъективный взгляд, России нужно там сохранять ресурсы. Потому что, если иранцы будут иметь полный пакет акций, они станут работать только через него, и все доходы будут уходить к ним, а Россия от такого привлекательного объекта никакой выгоды получать не будет", - пояснил он.

"Судя по реакции "Ростеха", госкорпорация действительно продавать свой пакет акций Астраханского порта не будет. Она рассматривает этот объект как стратегический, расположенный на коридоре "Север-Юг". Для нашего государства это значимый объект, который мы планируем в перспективе использовать для наращивания грузопотока и для развития морского маршрута "Север-Юга"", - указал эксперт.

Станислав Ткаченко, в свою очередь, обратил внимание на интерес России к углублению сотрудничества с Ираном, в том числе в развитии инфраструктуры. "Россия заинтересована в том, чтобы укрепить отношения с Ираном. Если бы мы не хотели, мы бы, конечно, не дали зеленый свет иранской компании по Астраханскому порту, где у нее сейчас контрольный пакет акций", - сказал экономист.

"Дело в том, что у нас порты в основном развиваются частными инвестициями. Российское государство рассматривает инвестиционные предложения партнеров как возможности реализовать политический интерес – упрочить свое присутствие на Каспии. У нас ведь на Каспии нет масштабных портов. Есть небольшой порт "Оля" в Астрахани, который мы уже 20 лет пытаемся оживить, есть небольшой порт в Махачкале, но они трудно сравнивать с портами в Казахстане, портом "Туркменбаши" в Туркменистане и портом "Алят" в Азербайджане. Поэтому Россия нацелена развивать здесь бизнес, привлекать сюда частные логистические компании и грузы", - сообщил Станислав Ткаченко.

Как развивать Астраханский порт?

Владислав Кондратьев подчеркнул, что для развития Астраханского порта у России есть широкий спектр возможностей. "Здесь можно строить и дополнительные терминалы для перегрузки зерна, и масляные терминалы. Есть у нас порты, которые специализируются на нефтяных перевозках – а через Астраханский порт в основном ведется торговля сельхозпродукцией плюс обработка генеральных грузов. Контейнерного терминала там пока нет, но есть возможности его построить, ведь порт расположен не в самой Астрахани, а в селе Солянка. Поскольку это не городская территория, там выгодно строить терминалы и другие объекты", - отметил он.

Развитие Астраханского порта включает в себя дноуглубительные работы на Волго-Каспийском канале (из-за обмеления Каспия), и поскольку эта работа выполняется только российским государством, у Москвы тем меньше причин отдавать иранской компании полный контроль над портом. "Если государство вкладывает в дноуглубление, тратит на это большие средства, то по бизнес-соображениям будет неправильно, если портом станет единолично пользоваться иранская компания", - сказал редактор "Каспийского вестника".

"Сейчас ситуация в наших руках, мы можем по морю все что угодно возить и в любых количествах, никакие границы сухопутные пересекать не надо. Поэтому стратегически Астраханский порт нужно сохранять, и я думаю, государство это понимает", - заключил Владислав Кондратьев.