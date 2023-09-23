Почему поссорились Индия и Канада: вопрос сикхов не решен

Давние экономические партнеры, собиравшиеся в этом году подписать соглашение о свободной торговле, внезапно встали на путь конфликта. Что произошло между Индией и Канадой и что будет дальше - разбираемся в этом материале.

Из-за чего случился конфликт между Индией и Канадой?

Индия приостановила выдачу виз канадским гражданам с 21 сентября из-за ”угроз безопасности”, с которыми столкнулись индийские дипломаты в Канаде. Когда запрет будет снят - неизвестно. В среду МИД Индии опубликовал предупреждение для своих граждан в Канаде, призвав их соблюдать осторожность в связи с ”оправдываемыми политиками преступлениями на почве ненависти”.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у канадской разведки есть все основания полагать причастность агентуры Нью-Дели к убийству Хардипа Сингха Ниджара в Британской Колумбии в июне этого года. Индия отвергла все обвинения, назвав их абсурдными, и выслала одного из канадских дипломатов.

Кто такой Хардип Сингх Ниджар?

Хардип Сингх Ниджар, спровоцировавший дипломатический раскол между Канадой и Индией, лидер сикхов-сепаратистов, проживавший в Канаде. 18 июня 45-летний Ниджар был убит в пригороде Ванкувера, Суррее, у сикхского храма. Наджар поддерживал идею создания отдельного сикхского государства в штате Пенджаб на севере Индии, где зародился сикхизм, на границе с Пакистаном. Он собирался организовать неофициальный референдум в Индии за независимость сикхского народа. Индия признала Ниджара террористом и обвиняла его управлении сепаратистской военизированной группировкой Khalistan Tiger Force, деятельность которой запрещена в стране.

Кто такие сикхи?

Слово ”сикх” означает ”ученик” или ”последователь”. Сикхизм появился в северной Индии в XV веке, он представляет собой сочетание ислама и индуизма. Сикхизм - монотеистическая религия, отвергающая кастовую систему и провозглашающая служение человечеству. Всего в мире 25 млн сикхов. В конце XIX века сикхи прибыли в Северную Америку. В Канаде проживает самая большое количество сикхов за пределами Индии - почти 800 тыс. человек. Сикхи-активисты в Канаде призывают к созданию отдельного государства для сикхов - Халистана.

Борьба за Халистан

Призывы сикхов к созданию отдельного государства на территории Индии - Халистана - достигли пика в 1980-х годах. Началось вооруженное восстание, которое было подавлено властями. На сегодняшний день борьба за Халистан в Пенджабе почти не ведется, и все основные индийские политические партии резко против нее.

Однако сикхская диаспора в таких странах как Канада, Австралия и Великобритания нередко проводит демонстрации в поддержку проведения референдума за создание Халистана, чем вызывает негативную реакцию со стороны Индии.

В этом году, помимо Хардипа Сингха Ниджара, были убиты еще два активиста-сикха: один - в Пакистане, а второй - в Великобритании.

Индийско-канадские отношения

Отношения между Индией и Канадой в целом развиваются в позитивном ключе.

Двусторонняя торговля между странами в прошлом году составила более $10 млрд.

Канада входит в двадцатку крупнейших инвесторов Индии

Страны сотрудничают по таким вопросам, как борьба с терроризмом, безопасность, сельское хозяйство, образование, науки и технологии.

В 2010 году Индия и Канада инициировали переговоры о Всеобъемлющем экономическом партнерстве.

Обе страны - члены G20 и Содружества наций

Тем не менее вопрос сикхов всегда вызывал трения между странами. В частности, 10 сентября Индия заявила, что обеспокоена продолжающейся антииндийской деятельностью экстремистов, проживающих в Канаде и пропагандирующих подстрекательство к насилию в отношении индийских дипломатов и сепаратизм.

Как отреагировал Запад?

Для большинства западных государств Индия - важный экономический партнер и противовес Китаю, поэтому никто из канадских союзников не выразил открытого осуждения в отношении Нью-Дели.

Белый дом заявил, что США ”крайне обеспокоены” обвинениями в убийстве, поэтому чрезвычайно важно, чтобы Канада провела расследование и нашла виновных.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что его страна ”с большим вниманием относится к опасениям, высказанным Канадой”.

Австралия, как и США, тоже крайне обеспокоена происходящими событиями.

Что будет дальше?

Джастин Трюдо заявил, что его правительство не хочет проблем с Индией, поскольку международное влияние Нью-Дели становится все сильнее, как и его экономические связи с Западом. Скорее всего, западные партнеры будут призывать конфликтующие Индию и Канаду уладить разногласия как можно скорее. Более того, учитывая тот факт, что в 2024 году в Индии пройдут парламентские выборы, вряд ли премьер-министр Нарендра Моди, который надеется в третий раз занять кресло премьер-министра, допустит эскалацию отношений с одним из своих западных партнеров.