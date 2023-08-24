Макрону дали еще одну пощечину в Африке

Франция теряет влияние в Африке. Нигер становится еще одним триггером данного тренда.

Вот уже месяц Европа, а точнее Франция, не знает, что делать с Нигером. С того самого момента, как генерал Тчиани захватил власть и отстранил президента Базума, лидеры Старого света требуют восстановить порядок и вернуть на место законную власть. После революций и госпереворотов в СНГ, поддержанных Европой, фраза "законная власт"» из уст Макрона и иже с ним звучит двусмысленно. Тем не менее, в этой ситуации Брюссель и Париж следуют одной линии: старые руководители должны оставаться у власти, причем не потому что они легитимнее или демократичнее, а из-за экономической выгоды. У Нигера есть уран, а уран нужен французским АЭС.

Несмотря на желания, рычагов давления на Африку у Франции все меньше и меньше. Угрозу Макрона о военной интервенции новые власти Нигера не восприняли всерьез. У Парижа оставалась надежда на страны ЭКОВАС, но они вопреки скоплению войск у границ Нигера не решаются на затратную и сомнительную войну. Наблюдая за нерешительностью южных партнеров, Макрон хочет проявить инициативу и на личном примере простимулировать желающих войны.

Провалы Франции в Африке

После ухода из Мали возможностей для контроля Нигера у Франции стало меньше. Поэтому Париж судорожно ищет партнеров, которые могут помочь с интервенцией. Пару дней назад Франция потерпела фиаско: власти Алжира отказались дать разрешение французским самолетам на пролет через свое воздушное пространство. Этой операцией, как пишет алжирская газета Аль-Хабар, Франция должна была отреагировать на решение ЭКОВАС о вторжении на территорию Нигера в случае невыполнения путчистами требований по восстановлению в должности президента Мохамеда Базума.

Если вспомнить предыдущие геополитические потери Франции в Африке, станет ясно, что тема ухода Парижа с этого континента является актуальной реальностью. Кто бомбил войска Каддафи? Франция и Великобритания. Но кто сейчас имеет решающее влияние в Ливии? Турция, Россия страны Персидского залива, Египет, но не французы. В 2022 году власти Мали заставили Францию вывести войска со своей территории.

В африканских странах постоянно критикуют Париж за надменность. В марте этого года Макрон провалил миссию в Конго, где ему в лицо сказали, что с Конго не стоит вести себя высокомерно и патерналистки, и припомнили старое интервью, где Макрон назвал выборы в этой стране недемократическими.

Кто займет место Франции?

Пока Франция терпит одну неудачу за другой, Китай, Россия и Турция усиливают связи с Африкой. В прошлом месяце Москва провела удачный саммит в Петербурге. До него президент Алжира, который отказывает Франции в пролете, назвал Путина другом человечества. В эти дни, другая страна Африки ЮАР заявила о расширении БРИКС на еще шесть стран (Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия).

Ситуация с Нигером доказывает, что спустя 10 лет после Ливии Европа, да и США тоже, оказываются все менее способными отстаивать свои интересы за рубежом. Причина не в том, что у них нет оружия или живой силы, просто мир вокруг Запада стремительно меняется, и уже прошли дни, когда можно было альянсом из 15-20 государств атаковать очередную далекую страну, как Ирак, Ливию или Афганистан.