Что произошло в Нигере?

Пока лидеры африканских стран в Санкт-Петербурге обсуждали экономику и безопасность, на их континенте случился госпереворот. Почему Франция негодует, как может изменится региональная геополитика и стоит ли искать российский след?

Ровно за день до начала саммита Россия-Африка, 26 июля в африканской стране Нигер произошел военный путч. Группа военных заблокировала резиденцию и взяла в заложники президента Мохамеда Базума. Официальная причина - Базум не справляется с безопасностью и плохо управляет страной. Но на самом деле речь идет об элементарной борьбе за власть. По данным СМИ, президент хотел отправить в отставку главу гвардии генерала Омара Тчиани, и тот, видимо, пытаясь спастись, решил нейтрализовать источник угрозы - то есть Базума.

В разговоре об африканских странах стоит помнить о двух моментах - кто их бывшие метрополии и какие ресурсы у них имеются? Если начинать с последнего, то Нигер, несмотря на то, что считается одной из беднейших стран Африки по доходам на душу населения, обладает колоссальными запасами урана. По производству она занимает седьмое место, расположившись сразу за Россией. У Нигера также есть нефтяные ресурсы, и в конце года должен быть построен трубопровод в Бенин. Но главное - это уран. Кто же его главный покупатель? Франция, которая и является бывшей метрополией Нигера.

Франция - один из крупнейших производителей атомной энергии, для французской энергетики АЭС - главный источник питания. 70% электричества в стране вырабатывается за счет атомных станций. И самое интересное, что 40% урана, которым заряжают французские АЭС, поступает из Нигера. Отсюда неудивительно резкая реакция Франции на путч. Париж не устраивает, что в ее бывшей колонии может поменяться режим с профранцузского на какой-то другой. Макрон сначала решительно осудил переворот и потребовал вернуть к власти Базума, а затем пригрозил жестким ответом в случае нападения на французских граждан, коих в Нигере насчитывается 500-600 человек.

Некоторые СМИ обратили внимание на появление российских флагов: местные жители заменили ими и флагами Нигерии знамена во французском посольстве. Появились слухи о том, что в дело замешана ЧВК "Вагнер". Так это или нет, сказать мы точно не можем. Но что очевидно, так это то, что переворот в Нигере - удар по интересам Запада в целом и Франции в частности. В случае ухода старого режима, Франция теряет ресурсы и влияние в еще одной африканской стране. В 2022 году французских военных выгнали из Мали. Если то же самое произойдет в Нигере, где расквартирована крупная французская база, то Париж может очень скоро попрощаться с влиянием в Африке. Для США смена власти - тоже поражение, ведь в Нигере у них расположена база беспилотников. Нигер считается одним из самых надежных союзников НАТО в борьбе против экстремизма.

Еще одна важная особенность Нигера состоит в том, что в украинском вопросе президент Базум поддерживал западную линию. В марте 2022 года Нигер присоединился к антироссийской резолюции после начала специально военной операции. Это одна из немногих стран, которая отказалась от участия в саммите Россия-Африка. В настоящее время страны Запада объявили о разрыве связей с Нигером. Африканские страны приостановили экономические контакты и дали военным 15 дней на восстановление конституционного строя. Если мотивацию региональных стран понять можно - они боятся цветных революций и эффекта домино, то Запад опять демонстрирует двойные стандарты. Ведь на Украине госпереворот 2014 года почему-то считается легальным, а там, откуда идет уран и где есть риск потери влияния, все преподносится антидемократичным.

Как бы то ни было, на новые власти Нигера оказывается огромное давление со стороны США, ЕС и Африканского союза. Сможет ли новое правительство справиться с давлением, покажет время. Возможным для них спасением была бы поддержка России и Китая. Однако пока Москва и Пекин придерживаются нейтралитета. Возможно, Россия не хочет ради влияния в одной африканской стране рисковать связями с десятками других государств континента.