Левитин, Бабушкин и Вольвач о перспективах коридора "Север – Юг"

Сегодня в Астрахани прошел VIII Каспийский медиафорум, одной из наиболее актуальных дискуссионных площадок которого стала: "Международный транспортный коридор "Север – Юг". Новые реалии – новые возможности".

Помощник президента РФ Игорь Левитин:

Президент уже говорил о стратегическом значении этого маршрута, но мы с 2020 года медленно продвигались по коридору "Север – Юг". Понадобились санкции для того, чтобы мы поняли, что это важный проект, которым надо было заниматься. Тогда бы он уже вывозил примерно 60 млн тонн грузов на экспорт. В отличие от Восточного коридора, Арктического маршрута, Северного морского пути и других коридоров "Север – Юг" мультимодальный.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодняшние показатели этого коридора говорят о том, что он может значительно улучшить экспорт наших грузов… Уже в разы увеличилась отправка грузов по нему. Есть проблема с разной шириной железнодорожной колеи, есть проблема трех-четырех стран, по которым проходят эти грузы. Нет четкой координации, которая могла бы быть. Тем не менее сегодня правительство РФ, Министерство транспорта делают все для того, чтобы скоординировать эту работу, как в таможенной сфере, так и в тарифной политике.

- заявил Левитин.

По его мнению, новые коридоры в районе Персидского залива не являются альтернативой коридору ”Север-Юг”, а, наоборот, дополняют этот коридор новыми транспортными путями сообщения:

Сегодня есть большие планы по развитию инфраструктуры в Персидском заливе. Об этом уже заявили Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция. Конечно же, грузовая база России, Казахстана и стран Центральной Азии является основной грузовой базой для этого коридора. Рост товарооборота с Индией как раз говорит о том, что это очень важный маршрут. Все необходимые поручения о развитии этого маршрута есть. Если мы объединим свои усилия, то сможем выполнить задачи, которые поставил президент, чтобы этот маршрут стал не только транспортным, а коридором для развития всего региона Ирака, Персидского залива и стран Центральной Азии.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин:

Мы еще до введения международных санкций в отношении России уделяли международному транспортному коридору самое пристальное и самое деятельное участие. Поэтому сегодня, когда актуально перераспределение грузопотока, у нас сложилась готовая база и платформа для того, чтобы эти грузы шли через нас. Сегодня приняты все необходимые решения по созданию условий для транзита груза по Каспийскому каналу. По поручению президента, 4,5 метра проходной глубины необходимо достичь до конца года, и работа ведется. Грузовая база отправителей сегодня практически сформирована. Ключевой вопрос сегодня, тот, который также в стадии понятного решения - это вопрос формирования флота в Каспийском регионе. Президент ставит задачу наращиванию объема грузооборота не только в пределах прикаспийских стран и Юго-Восточной Азии, но и с выходом на африканское побережье.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Астраханские порты наготове

Для Астраханской области развитие транспортно-логистической структуры - один из приоритетов экономического развития.

Грузовая мощность портов Астрахани составляет 16 млн тонн, и они круглый год открыты для российских и иностранных судов.

Растет объем транспортировки грузов. В 2022 году грузооборот астраханских портов достиг 3 млн тонн, более чем на 14% превысив показатели 2021 года. По итогам 7 месяцев текущего года грузооборот превысил 2,3 млн тонн. Рост в 70% процентов.

На 54% увеличилась перевалка цемента, на 87% перевалка оборудования, почти на 50% масла, на 40% продовольствия.

В два раза выросла перевалка контейнеров, в два с половиной раза - зерна и металла. Если импорт вырос на 44%, то экспорт продукции - на 77%.

Значительную работу проводят операторы грузовых терминалов по обновлению материально-технической базы и расширению площадей с привлечением, в том числе и внебюджетных инвестиций. Одним из примеров такого успешного сотрудничества мы можем отметить сотрудничество с иранскими партнерами. Акционерное общество ”Астраханский порт” за последнее время наши иранские коллеги, инвесторы, вложили в развитие порта более 700 млн рублей. Кроме того, по заказу этого предприятия, на астраханской верфи сегодня уже ведутся работы по постройке морского грузового судна. Также ведутся работы по модернизации других грузовых терминалов. В Астрахани строятся новые склады для зерна и растительного масла. Благодаря модернизации зернового терминала в морском порту ”Оля”, мощность единовременного хранения зерновых превысила сто тысяч тонн. При этом развиваются складские территории под контейнерные грузы. В следующем году мы ожидаем плюс к нашему потенциалу - 3 млн тонн в контейнерах.

- говорит Игорь Бабушкин.

Каспийский кластер

Ключевым звеном в российской части МТК станет созданный по поручению президента РФ Каспийский кластер. Он сегодня объединил в себе Особую экономическую зону промышленно-производственного типа ”Лотос” и особую портовую зону, в коровой завершается строительство контейнерного терминала.

Развитие грузоперевозок на Каспии также требует строительства нового современного флота. С мая текущего года на астраханских верфях идет строительство судов-контейнеровозов проекта 00108. Четыре судна уже сегодня заложено. В целом 25 судов должно быть построено на наших верфях. Уникальное судно, которое позволяет перевозить как сыпучую продукцию, так и в жидком виде. Уникальность его заключается в том, что для проходной глубины Каспийского моря это судно идеально подходит. Наши строители имеют соответствующие компетенции, поэтому мы рассчитываем, что все заказы по строительству судов будут выполнены в срок.

- заявил губернатор.

Новые партнеры

Сегодня ведется системная работа по развитию в целом МТК ”Север-Юг” и укреплению сотрудничества с партнерами: налажена транспортировка через Астраханскую область белорусских товаров, которые транзитом поставляются в Иран, Индию и другие страны. При этом обеспечение стыковки транспортного коридора африканским континентом - новая амбициозная задача.

Мы готовы предложить содействие по части перевозки грузов из крупнейших портов Африки до южных портов Ирана, Бендер-Аббаса и Чабахара, и далее, через территорию Ирана и Каспийское море в порт Астраханской области до дальнейшей транспортировки по территории Российской Федерации. В африканских странах имеется значительная грузовая база, которая тяготеет к транспортному коридору и адаптирована к транспортному коридору ”Север-Юг”. Также большая потребность в продовольственных, строительных и иных товарах. Сегодня внешняя политика РФ нацелена на выстраивание добрососедских отношений с теми странами, которые проявляют дружественную политику в отношении РФ. Все прикаспийские государства сегодня проявляют такой подход. Мы приглашаем к сотрудничеству в реализации международного транспортного проекта, связанного с МТК, всех, кто заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве, и готов поддерживать любые начинания, привлечение инвестиций.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач рассказал о проектах в транспортно-логистической сфере:

Устойчивый рост торгово-экономического сотрудничества, безусловно, определяется развитостью логистических связей. Постоянно возрастает потребность в диверсификации маршрутов транспортировки грузов. Происходит переориентация грузопотоков с заданного направления на восточное, где располагается ряд ключевых торговых партнеров. ”Север-Юг” - это важнейший коридор для доставки грузов между РФ и странами Закавказья и Южной Азии, Персидского залива.

В настоящее время идет активная работа по развитию транзитного потенциала Восточного маршрута МТК ”Север-Юг”, который обеспечивает непрерывное железнодорожное сообщение России с Казахстаном, Туркменистаном, Ираном и далее по морскому плечу со странами Южной Азии и Персидского залива.

В октябре прошлого года запущен регулярный железнодорожный сервис из России в иранский порт Бендер-Аббас, что в январе-июне этого года дало 85-процентное увеличение грузопотока по Восточному маршруту МТК ”Север-Юг”.

В мае этого года был подписан меморандум о взаимопонимании между транспортными ведомствами России и Казахстана в области транспортного транзита, реализация которого придаст импульс дальнейшему развитию перевозок по МТК ”Север-Юг”.

Модернизация инфраструктуры погранпереходов и пропускных пунктов с целью увеличения пропускной способности автомобильного и железнодорожного транспорта идет ускоренными темпами. Увеличение объемов проектирования и строительства судов для Транскаспийского маршрута также приобретает особую значимость, и в этом направлении ведется большая работа.

Формирование устойчивых функционирующих цифровых платформ мониторинга и управления процессами перевозки, которые могут включать такие информационные системы, как позиционирование контейнеров и других транспортных средств, использование спутниковых навигационных систем будут способны обеспечивать высокий уровень надежности и непрерывность цепочек поставок - это наша насущная необходимость.

По данным Вольвача, в 2022 году грузопоток по МТК ”Север-Юг” составил более 16 млн тонн, и к 2030 году прогнозируется увеличение объема торговли по МТК ”Север-Юг” более чем в два раза. Объем перевозок по МТК ”Север-Юг” в первом квартале 2023 года вырос в два раза по сравнению с прошлым годом и в том числе по Западному маршруту в два раза, по Транскаспийской части МТК ”Север-Юг” в три раза, по Восточному маршруту в 3,3 раза.

Все страны СНГ так или иначе подключены к этому проекту. Наша задача в СНГ координировать эти усилия, чтобы каждое государство находило свой практический интерес в этих интеграционных процессах. По нашему прогнозу, экспорт по МТК к 2030 году может увеличиться до 35 млн тонн, импорт - до 6 млн тонн.

- заявил замминистра экономического развития.

Перспективы коридора для России

Перспективными товарами российского экспорта по МТК ”Север-Юг” являются продовольствие, прежде всего, пшеница, черные металлы, древесина, уголь, химическая продукция, удобрения, нефтепродукты. Ключевыми импортируемыми товарами могут стать минеральные продукты, продовольственные товары. В первую очередь, фрукты, овощи, напитки. растительные и животные масла, а также продукция химической промышленности и черные металлы.

Развитие МТК ”Север-Юг” позволит России не только нарастить товарооборот с перспективными рынками Ближнего Востока и Центральной Азии, но и получить альтернативный маршрут торговли с одним из наших ключевых партнеров - Индией.

Не исключена возможность использования коридора для торговли с африканскими странами, поскольку проходя через Каспийское море и территорию Ирана МТК ”Север-Юг” выходит в Персидский залив с дальнейшей возможностью натравлять грузы как в сторону индийских портов, так и портов Ближнего Востока и Африки.

Рассматривается возможность размещения российского портово-транспортного логистического хаба на восточном побережье Африки с привязкой его к МТК ”Север-Юг”. Изучаются инфраструктурные возможности портов африканских стран, и после определения базовой концепции страны размещения хаба, будет сформирована межведомственная рабочая группа для поэтапной реализации данного комплексного и непростого проекта.

Для выхода на новый уровень взаимодействия и достижения прогнозируемых значений полагаем целесообразным рассмотреть проект создания структуры, объединяющей и функционирующей в прикаспийских государствах особой экономической зоны. С учетом того, что в перспективе особые экономические зоны становятся основными пунктами перевалки, работы с грузами, производства и доработки товаров, их существующую инфраструктуру можно и нужно будет использовать для создания индустриально-логистических хабов. Торговля и производство в этих хабах может осуществляться не только в сфере крупного бизнеса, но и с активным привлечением индивидуального предпринимательства, малого и среднего предпринимательства.

- говорит Вольвач.

Развитие транспортной составляющей, в том числе портовой инфраструктуры, авиасообщения, морского транспорта, безвизовых туристических и шоп-туров на это территории, и все это нам позволит работа по координации усилий портовых и особых экономических зон прикаспийских государств.

Во исполнение договоренностей, которые были достигнуты на II Каспийском экономическом форуме в октябре прошлого года, который проходил в Москве, мы осуществляем с нашими партнерами работу по организации и взаимодействию ”Пояс Прикаспийских государств”.

- заметил замминстра.

В июле этого года в Российской Федерации была зарегистрирована НКО ”Союз технологий и логистика”, деятельность которой направлена на углубление торгово-экономического и транспортного-логистического сотрудничества России со странами Каспийского региона. В союз вошли управляющие компании особых экономических зон Технополис ”Москва” и особой экономической зоны ”Лотос”, которая управляет двумя особыми экономическими зонами Астраханской области: портовой и промышленной, объединенными в Каспийский кластер. Третьим участником союза является автономная некоммерческая организация ”Дирекция международных транспортных коридоров”, которая на сегодняшний день реализует задачи цифровизации и повышения эффективности логистики РФ и наших ближайших соседей.

Мы проинформировали партнеров по каспийскому взаимодействию о создании торгово-некоммерческого партнерства, пригласили всех к взаимодействию с союзом, что в перспективе, по нашему мнению, создаст новые возможности для развития сотрудничества и в сфере промышленности, кооперации, логистики и технологий.

- надеется Вольвач.

Решт-Астара

Отдельно Вольвач отметил проект по строительству железной дороги ”Решт-Астара”, которая позволит наладить бесшовное железнодорожное сообщение по транспортному коридору ”Север-Юг” и значительно уменьшит время перевозки продовольствия и сельхозпродуктов среди потребителей в Иране, в странах Персидского залива, африканского континента и внесет существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности:

Реализация проекта послужит дальнейшему росту объемов взаимной торговли между странами Каспийского региона, транспортной и логистической связанности всего марко-региона, повысит инвестиционную привлекательность всех стран-участников процесса и будет стимулировать развитие сопутствующих видов бизнеса. Прорабатывая вопрос подписания меморандума между Министерством экономического развития РФ и Высшим советом по свободным торговым, индустриальным и особым экономическим зонам Исламской Республики Иран о взаимопонимании в вопросах развития особых экономических зон. Ожидаем, что этот меморандум нам удастся подписать в ходе III Каспийского экономического форума, который должен состояться до конца текущего года.

Непростая совместная работа по развитию транспортной инфраструктуры, реализация совместных проектов, выстраивание межправительственного диалога для перспективного и взаимовыгодного сотрудничества будет самым положительным образом отражаться на устойчивости экономик наших стран, на росте экономик регионов стран, которые непосредственно вовлечены в эту работу. Астраханская область является, наверное, одним из ключевых партнерских регионов в этом мегапроекте, и будет способствовать не только стабильному восстановительному и последующему росту экономик наших стран и регионов, повышению уровня жизни граждан наших государств, несмотря на все внешние угрозы и вызовы.

- надеется Дмитрий Вольвач.