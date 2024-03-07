Россия, Китай и Иран предлагают альтернативную безопасность для Индийского океана

12-15 марта Россия, Китай и Иран проводят военно-морские учения в Индийском океане. В качестве наблюдателей присутствуют представители из Азербайджана, Казахстана, Пакистана, ЮАР и Омана.

Пока Байден думает над тем, как остановить Нетаньяху в Газе, а Европа озадачена риском втягивания в прямой конфликт с Россией на Украине, их региональные и глобальные конкуренты укрепляют взаимный альянс. Россию и Китай американцы и европейцы считают глобальным противником, а Иран - соперником в регионе Ближнего Востока.

12 марта три страны начали военно-морские учения "Морской пояс безопасности-2024". Маневры России, КНР и ИРИ охватывают северную часть Индийского океана. Их цель - обеспечение безопасности в регионе, гарантия международной торговли, борьба с терроризмом и пиратством, обмен оперативным и тактическим опытом. Более широко ставится задача расширения сотрудничества между странами и демонстрация потенциала "совместно поддерживать мир во всем мире".

Стоит отметить, что учения выходят за рамки участия трех стран. На них присутствуют представители ВС Азербайджана, Казахстана, Пакистана, ЮАР и Омана. Их участие демонстрирует, что это не просто "междусобойчик" антизападного блока России, Ирана и Китая, а многостороннее международное мероприятие. И страны совершают учения не против Запада, а ради самих себя и региона.

Если присмотреться к карте, то видно, что у Азербайджана и Казахстана нет прямого доступа к Индийскому океану. Однако обе страны участвуют в международной транспортной магистрали "Север-Юг", соединяющей Россию с Ираном и Индией. Пакистан и Оман - прибрежные государства, а ЮАР по воде тоже соединен с Индийским Океаном.

Конфликт в Газе дополнительно актуализировался вопрос безопасности морских путей. Уже третий месяц йеменские хуситы наносят удары по Израилю и его союзникам. Под атаку постоянно попадают британские и американские суда. ВМС и ВВС США и Соединенного Королевства наносят ответные удары. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в том, что они превращают Красное море в "море крови". Из-за небезопасности маршрута через Баб-эль-Мандебский пролив многие перевозчики, в частности, датский гигант Maersk, вынуждены огибать Африку.

Отдельные страны в целях предотвращения негативных последствий для своих торговых отношений перебросили в Красное море военный флот. В декабре 2023 года США отправили в регион USS Laboon, где уже находились эсминцы USS Carney и USS Mason ВМС США, эсминец британского королевского флота HMS Diamond, а также французский фрегат FS Languedoc. В октябре Китай заявил об отправке шести боевых кораблей. В январе 2024 года США вместе с союзниками из НАТО, Австралии и стран региона начали операцию "Страж процветания" по обеспечению свободы судоходства. Индия отправила 6-10 кораблей в Аравийское море и Аденский залив. Несмотря на милитаризацию региона, эскалация продолжается. Хуситы все так же атакуют западные суда.

Проводя учения, Иран, КНР и США хотят создать свой формат коллективной безопасности и сделать Индийское море свободным от различных угроз. У трех стран уже есть опыт совместных морских учений. В прошлом году, также в марте, Россия, Иран и Китай провели аналогичные маневры "Морской пояс безопасности-2023". Фокус учений лежал в Оманском заливе. Тогда от ВМС России был задействован отряд кораблей Северного флота, включая фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и средний морской танкер "Кама". Месяцем ранее КНР и Росси провели морские учения у берегов ЮАР с участием южноафриканских войск, они стали четвертыми совместными учениями стран за минувшие годы.

В первый день учений китайские, иранские и российские моряки сосредоточились на стрельбах по надводным и воздушным целям в Оманском заливе. "Боевые корабли трех стран выполнили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и малокалиберной корабельной артиллерии по надводным и воздушным целям, имитирующим беспилотные морские и летательные аппараты", - говорится в заявлении минобороны РФ.

Российские корабли - крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" - отработали совместное тактическое маневрирование и тренировку связи с китайскими и иранскими моряками. "Варяг" считается флагманом Тихоокеанского флота России, а "Маршал Шапошников" после модернизации способен нести ракеты "Калибр".

"Сегодня участникам учения предстоит отработать эпизод по освобождению захваченного пиратами судна с привлечением вертолетов и высадкой досмотровых групп", - отметили на Фрунзенской набережной.

Всего Россия, Иран и Китай уже провели шесть военно-морских учений "Морской пояс безопасности". В 2018 году их географическая цель охватывала акваторию Аравийского моря. Многократные учения трех стран свидетельствуют о том, что они сотрудничают в этой области далеко не только по причине арабо-израильского конфликта. В 2019 году из-за напряженных отношений Ирана и Саудовской Аравии под удар попали танкеры в Персидском заливе и нефтепроводы в КСА. Регион остается взрывоопасным, а сил одной страны недостаточно для обеспечения безопасности. Поэтому крупные игроки решили действовать сообща.

Россия в 2019 году на фоне саудовско-иранской напряженности предлагала Персидскому заливу концепцию коллективной безопасности. Предложение остается до сих пор актуальным, даже если КСА и ИРИ пошли на мировую при поддержке Китая. Наоборот, нормализация между ними может способствовать тому, что и арабские страны подключатся к российско-китайским инициативам, тем более что они развивают активное сотрудничество и с Россией, и с Китаем. В конце прошлого года Владимир Путин посещал с визитом Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Пока что эти страны находятся в военном альянсе с США, сохраняя на своей территории американские базы. Бахрейн является плацдармом Пятого флота США, военно-воздушные базы у Пентагона имеются в Катаре и ОАЭ, и со времен войны "Буря в пустыне" американские военные присутствуют в Саудовской Аравии.

Однако ввиду вывода войск США из Афганистана, а в ближайшем будущем из Ирака и Сирии уверенность в американской системе безопасности подтачивается все больше. Кроме того, поддержка Вашингтоном Израиля делает партнерские отношения с США токсичными для саудитов, которые пошли на нормализацию с йеменскими хуситами.