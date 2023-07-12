Какие отношения у Израиля и Саудовской Аравии

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Отношения Израиля и Саудовской Аравии официально не обозначены в политической и дипломатической плоскости. Их нельзя назвать врагами, но и открытых отношений у двух государств тоже нет. Как развивались связи между Саудовской Аравией и Израилем и есть ли будущее у Тель-Авива и Эр-Рияда рассказываем в этом материале.

Саудовская Аравия, де-факто лидер арабского мира, не возражает против восстановления связей других арабских государств с Израилем, но при этом сама воздерживается от явного партнерства с ним. Королевство (в отличие от других арабских государств Ближнего Востока и Северной Африки) никогда не было вовлечена в открытый конфликт с Израилем, а враждебность по отношению друг к другу государства в основном выражали посредством риторики. Их отношения можно скорее назвать скрытым партнерством, чем неразрешимым противостоянием.

Саудовская Аравия против Израиля

Как и все остальные арабские страны в 1947 году Саудовская Аравия проголосовала против плана ООН по разделу Палестины и создания Государства Израиль. И для этого было несколько серьезных причин.

Король и основатель Саудовской Аравии Фейсал аль Сауд откровенно ненавидел евреев, хотя фактически с ними знаком не был, поскольку в отличие от остальных арабских стран, на территории Саудовской Аравии исторически евреи не проживали. Образованное в 1922 году королевство Саудовская Аравия было обеспокоено возможным усилением династии Хашемитов, которые управляли священным городом Мекка на протяжении 700 лет до того, как город был взят первым правителем королевства, за счет союзничества с еврейским государством.

Как Великобритания, так и Соединенные Штаты Америки неоднократно предпринимали попытки убедить Саудовскую Аравию в необходимости создания еврейского государства, однако все они успехом не увенчались.

Почему саудовцы не любят евреев

Саудовцы не любят евреев в основном из-за позиции короля Абдул-Азиза Фейсала аль Сауда, который говорил:

Наша ненависть к евреям восходит к моменту, когда Господь осудил их за преследование и отверждение Исы (Иисуса Христа), и дальнейшего непринятия избранного Господом Пророка Мухаммеда.

Бойкот Лиги Арабских государств

В 1945 году Саудовская Аравия присоединилась к бойкоту созданной весной того же года Лиги Арабских государств (ЛАГ) против компаний, поддерживающих палестинских евреев. Именно это решение станет предтечей последующего бойкота Израиля со стороны государств ЛАГ, который будет продолжаться с 1948 года по 1979 год. Египет первым отказался от бойкота, заключив мирный договор с Израилем.

Со своей стороны Саудовская Аравия пошла настолько далеко, что запретила всем иностранным компаниям, работающим в королевстве, принимать на службу евреев. После 1957 года королевство перестало допускать в свои порты танкеры, которые стояли в Хайфе.

Саудовская Аравия в первой Арабо-Израильской войне

Первая Арабо-Израильская война 1948 года застала Саудовскую Аравию в начале пути к процветанию - нефть была открыта всего десятью годами ранее. Не желая участвовать в военном конфликте, король Абдул-Азиз всячески пытался уговорить ЛАГ ограничиться экономическим бойкотом западных держав. Тем не менее война началась, и Саудовская Аравия отправила символически вооруженный отряд, в войне участие не принимавший.

Саудовская Аравия и Израиль vs Египет

В 1952 году в Египте сменилась власть: страну возглавил Гамаль Абдель Насер. Приверженец идеологии панарабизма он представлял для королевства угрозу даже большую, чем Хашемиты. Двусторонняя враждебность достигла пика в 1962 году: Египет оказал поддержку республиканцам в Йемене. Чтобы остановить египтян от продвижения, Саудовская Аравия встала на сторону йеменских роялистов, опасаясь, что конечная цель Египта - саудовские нефтяные месторождения. Израиль также встал на сторону роялистов Йемена. В итоге, в разгар гражданской войны в Йемене связи между Саудовской Аравией и Израилем принимают форму скрытого партнерства. В результате Саудовская Аравия:

не стала принимать участие в Шестидневной войне

прекратила призывы к полному уничтожению Государства Израиль, при этом поддержав требование выхода Израиля с оккупированных территорий, возвращения палестинских беженцев и создания государства для палестинцев.

поддержала наиболее умеренную партию Палестинской автономии – ФАТХ.

Трансаравийский нефтепровод

Экономическое партнерство между Саудовской Аравией и Израилем началось благодаря Трансаравийскому нефтепроводу, известному также как Таплайн. В результате Шестидневной войны Израиль получил контроль над Голанскими высотами и, соответственно, над частью Таплайна, по которому нефть из Саудовской Аравии поставлялась в Ливан. Во время войны поставки были приостановлены, однако уже в следующем месяце - возобновлены без каких-либо выплат со стороны Саудовской Аравии в пользу Израиля, контролировавшего часть нефтепровода. Трансаравийский нефтепровод функционировал до 1982 года.

Саудовская Аравия и Война Судного дня

В Войне Судного дня 1973 года Саудовская Аравия формально не участвовала, но поддержала нефтяное эмбарго против США и других западных стран, вынуждая их оказать давление на Израиль. Саудовская Аравия заявила, что эмбарго будет отменено только после того, как:

Израиль полностью выйдет с оккупированных территорий

право палестинцев на самоопределение будет закреплено на международном уровне

Иерусалим будет признан арабской территорией.

Нефтяное эмбарго было отменено в марте 1974 года без выполнения вышеуказанных условий.

Саудовская Аравия и арабо-израильское урегулирование

С конца 1970-х Саудовская Аравия начинает принимать активное участие в арабо-израильском урегулировании.

В 1977 году королевство пытается уговорить Организацию освобождения Палестины признать Резолюцию ООН 242, призывающую к независимости всех государств региона.

В 1981 году Саудовская Аравия предложила собственный план урегулирования, состоящий из восьми пунктов.

Несмотря на попытки Саудовской Аравии определенным образом обозначить легитимность Государства Израиль среди арабских стран, Израиль воспринял подобные шаги как хитроумный план по полному уничтожению еврейского государства, не в последнюю очередь потому, что после продвижения мирной инициативы Саудовская Аравия получила американский авиационный комплекс радиообнаружения и наведения.

Саудовская Аравия и Израиль - 1990-2000-е годы

Во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годах Саудовская Аравия и Государство Израиль сближаются в очередной раз посредством коммуникации через американское командование на фоне общей угрозы со стороны Ирака Саддама Хусейна.

Король Саудовской Аравии Фахд пообещал, что не будет возражать против использования воздушного пространства королевства Израилем для нанесения ответного удара по Ираку. После войны король Фахд был готов к дипломатическим и экономическим отношениям с Израилем, если бы Тель-Авив перестал создавать поселения на подконтрольных территориях.

Во время обсуждения соглашений в Осло (с 1993 по 2000 годы) Саудовская Аравия втайне способствовала израильско-палестинскому урегулированию.

Верховный муфтий королевства Абдуллах Аль Баз обнародовал фетву (решение) в поддержку мира с Израилем по образцу Худайбийского мирного соглашения VII века.

В 1994 году Саудовская Аравия завершила экономический бойкот израильских компаний.

В 2002 году ЛАГ предлагает Арабскую мирную инициативу на основе плана урегулирования, представленного королевством в 1981 году. Однако Израиль ее отверг на фоне столкновений с палестинскими боевиками.

Израиль и Саудовская Аравия vs Иран

Саудовское-иранские отношения начали ухудшаться в 1979 году. К 2005 году опасения по поводу иранской гегемонии на территории от Ирана до Ливана через Ирак и Сирию нарастают, и Саудовская Аравия приходит к пониманию, что длительное арабо-израильское противостояние истощает арабские страны.

В 2006 году Саудовская Аравия атаковала ”Хезболлу” в Ливии, которую поддерживает Иран, в рамках Второй ливанской войны между Израилем и Ираном. Из опасений иранского экспансионизма Тель-Авив и Эр-Рияд сближаются для защиты собственных интересов в регионе.

После Ливанской войны принято решение обеспечить обмен разведданными в том числе между Израилем и Саудовской Аравией.

В свою очередь Израиль, напуганный действиями Ирана, меняет свое отношение к Арабской мирной инициативе, отмечая усилия Саудовской Аравии по региональному урегулированию.

В июле 2008 года президент Израиля Шимон Перес заявил, что Арабская мирная инициатива сменила Хартумскую резолюцию 1967 года (принцип трех нет в отношении Израиля).

Израильско-саудовские отношения развиваются неофициально в течение 2010-х годов, однако фактических свидетельств партнерства крайне мало.

В 2015 году Тель-Авив и Эр-Рияд осудили США за подписание Иранского ядерного соглашения по сдерживанию ядерной программы Ирана.

В 2016 году Саудовская Аравия вернула острова Тиран и Санафир, пообещав Израилю полную свободу навигации в проливе Эт-Тиран.

С 2016 года саудовские СМИ начинают печатать позитивные материалы об Израиле и в целом прекращают критиковать еврейское государство.

В 2018 году крон-принц Мухаммед ибн Салман в интервью The Atlantic признал право ”еврейского народа мирное существование и свое государство”.

Авраамические соглашения 2020 года

В 2020 году Дональд Трамп инициировал сближение между арабскими странами и Израилем. В рамках инициативы Трампа, получившей название Авраамические соглашения, Тель-Авив нормализовал связи с Бахрейном, ОАЭ, Суданом и Марокко. Хотя у Саудовской Аравии были возможности для того, чтобы оказать давление, в частности, на Бахрейн с тем, чтобы он отказался от сближения с Израилем, на подобный шаг Эр-Рияд не пошел.

Саудовская Аравия и Израиль сегодня

С 2020 года один из основных вопросов в ближневосточном регионе - признает ли Саудовская Аравия Израиль, с которым негласно поддерживает отношения с конца 1960-х годов. Для Израиля признание со стороны Саудовской Аравии будет означать еще один шаг на пути урегулирования арабо-израильского конфликта, длящегося многие десятилетия, а для Саудовской Аравии Израиль может стать важным экономическим партнером, особенно в рамках новой политики королевства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал нормализацию отношений с королевством Персидского залива одним из краеугольных камней международной повестки нового правительства, неоднократно заявляя, что надеется на присоединение Эр-Рияда к Авраамическим соглашениям. Саудовская Аравия остается непреклонной в отношении установления связей до тех пор, пока палестинцам не будут обеспечены их права. Однако для Эр-Рияда нормализация с Тель-Авивом будет означать следующие преимущества:

Технологическое лидерство Израиля может обеспечить техническую составляющую амбициозных планов крон-принца Мухаммеда ибн Салмана

Инвесторы из Израиля, которые уже работают в Саудовской Аравии, смогут более активно вкладывать средства в королевство

Учитывая стремление Саудовской Аравии превратить будущий город Неом в региональный хаб, его процветание будет невозможно в состоянии конфликта с Тель-Авивом.

Признает ли Саудовская Аравия Израиль

Поскольку сегодня политика Саудовской Аравии определяется в первую очередь прагматизмом и экономическими устремлениями в отличие от националистических предубеждений прошлого столетия, вопрос о том признает ли Саудовская Аравия Израиль, скорее, стоит задавать в ином ключе: когда Саудовская Аравия признает Израиль. Совершенно очевидно, что в данном случае Саудовская Аравия попытается вынудить США и Израиль пойти на как можно большее количество уступок, прежде чем принять решение, которое, несомненно, во многом изменит политический ландшафт Ближнего Востока и Северной Африки.