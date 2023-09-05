К чему пришли Путин и Эрдоган?

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В Сочи накануне встретились президенты России и Турции. Прорывных договоренностей по зерну нет, но сам факт встречи подтвердил стратегическое партнерство двух стран.

Почти год президенты России и Турции не проводили очных переговоров. Сразу после победы на выборах Реджеп Тайип Эрдоган объявил о скором визите Владимира Путина в Турцию. С тех пор произошел ряд событий, которые, казалось, ставили под сомнение отношения двух стран. В Кремле негативно отреагировали на выдачу Украине боевиков "Азова" (запрещенная в России террористическая группировка) и явно не порадовались согласию Турции на расширение НАТО на Скандинавию. Долмабахче всячески опровергал слухи о похолодании отношений, однако затягивание встречи двух президентов формально подтверждало наличие определенных проблем.

С этой точки зрения состоявшиеся в Сочи переговоры Путина и Эрдогана сняли все сомнения и слухи о подрыве доверия Москвы к Анкаре. Это очевидно даже для тех игроков, которые расстроены креном Турции на северо-восток. Вот что написала газета New York Times: "Любые предположения о том, что Эрдоган может отойти от своих дружеских связей с Кремлем, похоже, испарились в понедельник". Положительно переговоры оценили и турецкие журналисты. "Отношения России и Турции стали крепче" - так звучит статья колумниста Sabah Бурханеттина Дурана. В Кремле охарактеризовали переговоры как "конструктивные". Эрдоган выразил удовлетворение тем, что очный диалог состоялся, и поблагодарил российскую сторону за приглашение в Сочи.

Если говорить о субстантивной части переговоров, то самим турецким президентом и мировыми СМИ акцент делался на реанимации зерновой сделки. Формально прогресс здесь достигнут не был. После выхода России из инициативы 18 июля соглашение не работает. Зато Эрдоган проявил понимание озабоченностей Москвы. Он поддержал тезисы Путина о том, что Запад должен снять санкции с российского продовольствия и что большая часть зерна по сделке ушла не в нуждающиеся страны Африки, а в Европу. Более того, Эрдоган призвал Киев сделать свою позицию более компромиссной.

В последние недели шли разговоры о создании нового механизма экспорта зерна. 1 млн т российской пшеницы должен быть вывезен в Турцию при финансировании Катара для последующей поставки в Африку. На переговорах в Сочи оба президента подтвердили готовность к реализации этой модели, хотя Путин и не стал называть ее альтернативой черноморской инициативе. Что до прежней зерновой сделки, то теоретически она может быть восстановлена. Путин подтвердил готовность России к возврату через пару дней после выполнения условий Москвы. Так что турецкий лидер может заявить миру, что он все еще остается ведущий игроком, способным оживить важную для мира сделку.

Несмотря на то, что приоритетом встречи была черноморская инициатива, надо понимать, что двусторонние отношения двух государств гораздо шире, чем торговля пшеницей. В своих заявлениях Путин и Эрдоган обратили внимание на рост товарооборота на 86% и цели достичь годовой суммы в $100 млрд в обозримой перспективе. Кроме того, страны завершают работы по запуску газового хаба в провинции Фракия и планируют построить вторую атомную станцию в Синопе. Лидеры стран также хотят расширить торговлю в национальных валютах, что снизит риски влияния доллара и США. Сотрудничество развивается в сельском хозяйстве, металлургии, строительстве и туризме. Эрдоган сообщил, что за 7 месяцев Турцию посетило 3,5 млн российских туристов.

Весомую часть российско-турецких отношений составляет решение международных конфликтов. По Сирии существует Астанинский формат, названный президентом России "наиболее эффективным механизмом международных консультаций". Обсуждали президенты и ситуацию в Ливии, подтвердив, как сказал российский лидер, "приверженность комплексному урегулированию многолетнего кризиса в этой стране на основе переговоров и поиска компромиссов, избегая вспышек насилия и не допуская распада Ливийского государства". Россия и Турция наблюдают за Африкой и Южным Кавказом. И там, и там ситуация непростая. Нигер и Габон пережили недавно военный переворот. Армения регулярно провоцирует перестрелки с Азербайджаном на границе и готовит НВФ в Ханкенди к боевым действиям.

В целом, подводя итоги переговоров, можно сказать, что доверие между Путиным и Эрдоганом сохраняется, совместные проекты реализуются, и страны готовы создавать новые. Зерновая сделка все еще имеет шансы на жизнь, и турецкий президент будет продолжать работу для выполнения условий России. По украинскому урегулированию прогресс, как и в зерновой сделке, пока маловероятен. Но Турция по-прежнему желает оставаться основным посредником в решении конфликта, и Москва посредничество Анкары не отвергает, а приветствует.