Израиль балансирует на грани войны на два фронта

Израиль демонстрирует готовность к войне с "Хезболлой", однако открытыми остаются вопросы, насколько масштабной будет ожидаемая военная операция ЦАХАЛ в Ливане - и как скоро начнутся полноценные боестолкновения между сторонами.

Как водится, перед большим насилием иностранные государства рекомендуют своим гражданам не ездить в опасные регионы либо покинуть их. Так было, в частности, перед спецоперацией России на Украине, так происходит с октября на Ближнем Востоке. Накануне МИД Бельгии, Норвегии и Франции призвали соотечественников покинуть территорию Ливана.

Что заставило западных дипломатов выступить с подобными рекомендациями, если в боевых действиях в Газе нет существенно динамики? А дело в том, что Израиль начал на полном серьезе готовиться к открытию нового театра военных действий - на сей раз на северной границе, в Ливане. В Ливане находятся бригады движения "Хезболла", с самого начала израильской операции в Газе выступившие с угрозами вступить в войну на стороне ХАМАС. Периодически на границе Ливана и Израиля происходили стычки с обменами ракетных и артиллерийских ударов. На днях конфликт достиг новой отметки.

Кто обстрелял Мадждаль-Шамс?

Вечером 27 июля по друзской деревне Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах (территория Сирии) прилетела ракета. Снаряд упал на футбольное поле. Погибли 12 человек, 30 пострадали. Израильские власти ответственность за обстрел возложили на "Хезболлу". Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари пояснил, что удар нанесен иранской ракетой Falaq-1.

Со своей стороны, движение "Хезболла" отрицало свою причастность и назвала сообщения из Израиля "ложными обвинениями вражеских СМИ и медиаплатформ". Некоторые западные СМИ сообщали, что удар мог стать результатом работы израильских ПВО, пытавшихся сбить ракеты "Хезболлы". Источники в разведке США сообщили Associated Press, что ракета действительно выпущена с территории Ливана, однако "не ясно, наносили ли боевики удар намеренно или допустили осечку".

Вашингтон поддержал израильскую версию инцидента, несмотря на частую критику кабинета Биньямина Нетаньяху за последствия операции в Газе. Госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Токио сообщил о вероятной причастности "Хезболлы". Со своей стороны, глава МИД России Сергей Лавров осудил любые террористические атаки, но дал понять, что ответные действия Израиля в Ливане нарушат международное право.

Иранский след

Израильский МИД пошел еще дальше, чем Блинкен. Он считает ответственным за атаку в Мадждаль-Шамс не только "Хезболлу", но и Иран. Исраэль Кац призвал международное сообщество возложить ответственность на "Иран и его террористических сателлитов" и объявить КСИР террористической структурой. С Ираном у Израиля и так были откровенно враждебные отношения, но после апрельских ударов Тегерана у Тель-Авива с ним особые счеты. Израиль так и не нанес пропорциональный ответ на ту ночную атаку беспилотниками.

Попытки изолировать Иран едва ли осуществимы, пока Израиль продолжает военную операцию в Газе, в результате которой погибли порядка 40 тыс палестинцев. В Тегеране это понимают, и поэтому пресс-секретарь иранского МИДа Насер Канани назвал обвинения Израиля попыткой "отвлечь внимание мировой общественности от военных преступлений" в Газе. Он также предостерег Тель-Авив от "любых новых авантюр против Ливана". Иран и "Хезболлу" поддержали лидеры ливанских друзов.

Новая ливанская война

Так или иначе, Израиль начал принимать меры для демонстрации намерений решительно разобраться с "Хезболлой". Кац объявил, что Израиль близок к войне в Ливане, а инцидент на Голанах переходит все красные линии. "Мы приближаемся к моменту полномасштабной войны с "Хезболлой" и Ливаном. Мы заплатим цену как на фронте, так и в тылу, но к концу войны Насралла (лидер "Хезболлы" Хасан Насралла - прим. ред.) и "Хезболла" будут разгромлены, а Ливан серьезно пострадает", — заявил он. Кац поручил своему ведомству обеспечить международную легитимацию войны в Ливане.

С точки зрения внутренней политики текущая предвоенная ситуация устраивает Биньямина Нетаньяху. В состоянии угрозы внешнего врага демонстрации успокаиваются, а риск развала правительства отдаляется. С внеочередными выборами оппозиции такой момент тоже предстоит переждать. Но с другой стороны, если дело дойдет до войны, то для ЦАХАЛ при сохранении операции в Газе задача становится намного более сложной. У "Хезболлы" армия на порядок сильнее ХАМАС. По одним данным, у ливанской группировки имеется 20 тыс постоянных бойцов и еще 30 тыс временных, а по словам Хасана Насралы, их насчитывается все 100 тыс.

28 июля в Риме глава ЦРУ Уильям Бернс встречался с коллегами из Израиля, Катара и Египта. Цель переговоров - достичь согласия по обмену пленных между ХАМАС и Израилем, и остановить военные действия. Прорыва на той встрече не произошло, а значит, в случае начала операции в Ливане Израиль будет вести войну на два фронта. Это грозит перенапряжением сил для ЦАХАЛ, что в конечном итоге скажется на репутации самого Нетаньяху. Не стоит исключать, что в случае войны в Ливане Иран может еще более уверенно выступить на стороне союзников, а прецедент атаки Израиля КСИР уже создал. За Ираном могут подтянуться не только хуситы, но и сирийцы.

Позиция США

Рассчитывать на полную поддержку США было бы преждевременно. Во время выступлений и встреч в Вашингтоне Нетаньяху дали понять, что пора прекращать войну в Газе. Причем такие требования поступали как от демократов, так и от республиканцев. Сменщик Байдена, вице-президент Камала Харрис, как писали СМИ, озвучила свои требования в агрессивной форме, и Нетаньяху сообщил журналистам, что разочарован заявлениями кандидата в президенты от демократов. Пилюлю не подсластил даже самый произраильский президент США. Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Нетаньяху "завершил войну и сделал это быстро", а после встречи даже не пожал руку израильскому премьеру.

Оптимальным сценарием для Нетаньяху было бы сохранение подвешенной ситуации на ливанской границе с контролируемой эскалацией. Так он смог бы отвести от себя внутреннее давление. Но долго на этом выезжать будет сложно. Ведь корень всех остальных конфликтов Израиля в регионе - с хуситами, Турцией, Ираном и "Хезболлой" - связан с насилием в Газе. А останавливать операцию против Палестины Нетаньяху пока не готов по тем же внутриполитическим причинам. Между тем времени у Биби остается все меньше и меньше.

Чем больше тянется конфликт, тем выше давление в регионе (Иран наносит удары, а Эрдоган угрожает войной), причем даже среди друзей Израиля. Если в ноябре президентом США станет Дональд Трамп, он может пойти совсем на другие меры в отношении Израиля, чем в свой предыдущий срок.