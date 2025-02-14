Исторические выборы: Почему проиграл Шольц и из кого будет собирать власть Мерц?

В Германии закончились исторические парламентские выборы, в результате которых старейшая партия социал-демократов показала худший результат, а правая "Альтернатива для Германии" - лучший.

Карма Линднера

Воскресные внеочередные выборы в парламент Германии перевернули немецкую политику вверх дном. Главная германская партия СДПГ во главе с Олафом Шольцем опустилась на третьей место, и это худший результат с 1949 года, когда состоялись первые демократические выборы в ФРГ.

Олаф Шольц проиграл по всем фронтам. Именно он в ноябре выгнал министра финансов Кристиана Линднера и его партию свободных демократов из коалиции. Два политика не смогли договориться об экономике. Таким образом Шольц оставил правительство в меньшинстве и открыл дорогу к досрочным выборам.

Знал бы Шольц тогда, что сейчас он окажется в такой плохой ситуации, может быть, все-таки нашел общий язык с Линднером?

Что было, то было. Теперь партия Шольца опустилась с первой на третью строчку. У СДПГ лишь 16%. (на 9,3 процентных пункта меньше по сравнению с выборами 2021 года). С таким результатом претендовать не то что на пост канцлера, на который замахивался Шольц, несмотря на неутешительные опросы, но даже войти в правительство надо очень постараться. СДПГ придется подстраиваться под победителя - Фридриха Мерца.

Триумф Мерца

Победа фракции ХДС/ХСС и Мерца - важное событие, но не сенсация. Во-первых, это одна из двух мейнстримных партий со времен основания современной ФРГ, партия таких известных людей, как Ангела Меркель, Гельмут Коль (объединивший ФРГ с ГДР) и Конрад Аденауэр (первый канцлер ФРГ). Во-вторых, все опросы прогнозировали ей победу. В-третьих, на фоне неудач "светофорной коалиции" в экономике, социальной сфере и внешней политике, и учитывая неготовность ни одной партии идти в коалицию с правыми из АдГ ("брандмауэр"), единственной серьезной альтернативой прошлой власти был Мерц и ХДС. Мерц обещал предотвратить скатывание экономики к рецессии и решить миграционный вопрос - главные вопросы, которые не мог решить Шольц.

Сенсация от АдГ и успех Левых

Если СДПГ отличился с худшей стороны, то партия "Альтернатива для Германии", которую клеймят как "правоэкстремистскую", может гордиться собой. Соратники Алисы Вайдель набрали около 21% и стали второй партией в бундестаге. Это плюс 10% c прошлых выборов и рекордный результат в истории АдГ.

Своей победой "Альтернатива для Германии" отчасти обязана провалам коалиции Шольца по всем направлениям и отчасти удачной агитационной работе своих политиков. По ряду опросов, АдГ превзошла остальные партии по популярности среди молодежи. И виной тому удачное использование соцсетей, где агитационные видео Вайдель собирали по 3-4 млн просмотров.

Любопытно, что противники АдГ с левого фланга тоже удачно использовали "Тикток-видео". Они оказались второй по популярности среди молодежи партией. На этих выборах они достигли успеха, набрав под 9%. Так же, как и правые, они почти удвоили свое присутствие в парламенте.

Говоря о левых, стоит упомянуть и Союз Сары Вагенкнехт (BSW). Вагенкнехт откололась от "Левых" и сформировала свою партию. Лишь каких-то 14 тыс голосов не хватило Вагенкнехт, чтобы войти в парламент. У BSW - 4,97%. Вагенкнехт наряду с Вайдель выступала за нормализацию отношений с Россией и снятие с нее санкций. Политик может утешиться тем, что смогла завоевать симпатии почти 5% избирателей, а значит, способна претендовать на депутатские места через четыре года.

Партнеры Шольца - минус один

Кто может посыпать себе голову пеплом, так это Линднер. Его СвДП не только выступила плохо, но и осталась за бортом бундестага (4,3% голосов при 5-процентном барьере). Линднер вместе с Шольцем стал причиной развала коалиции и начал враждовать с канцлером из-за бюджетной политики. Он не хотел увеличения госдолга, что предлагал канцлер, и как следствие был уволен с поста министра финансов. Если для СДПГ падение было болезненным, то для СвДП - оказалось подобным смерти. Разочарованный в итогах голосования Линднер объявил об уходе из политики. Вытаскивать партию в следующие годы вызвалась глава комитета по обороне и ястреб антироссийской политики Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Своих сторонников разочаровала и третья партия бывшей "светофорной коалиции". Лишь 11% набрали "Зеленые", потеряв при этом меньше, чем СДПГ и СвДП - около 3%. Партия главы МИД Анналены Бербок сохраняет место в бундестаге и имеет шансы на вхождение в будущее правительство.

Чем объясняются итоги голосования?

Согласно оценкам в немецкой прессе, главными причинами фиаско СДПГ являются исторически слабый канцлер, дефицит в ключевых вопросах экономики и миграции, а также плачевная деятельность "светофорной коалиции". Потерянные голоса ушли другим партиям, которые смогли извлечь выгоду из этого разочарования.

Успех Мерца диктуется его ясным и четким планом выхода из экономического кризиса. На фоне невнятных и дискредитировавших себя кандидатов Фридрих Мерц выглядел убедительнее. К тому же, за ХДС/ХСС по-прежнему голосует большинство пожилого населения. Самая большая по территории и вторая по численности земля Бавария голосует за младшего партнера ХДС - христианско-социальный союз.

Провал СДПГ связан скорее с тем, что именно она несет большую часть ответственности за провалы последних четырех лет. Зеленые были в одной лодке с ней, но еще неплохо отделались, а вот скандал Линднера с Шольцем окончательно похоронил партию свободных демократов.

На провалах СДПГ и СвДП нажились правые и левые, но их успех диктуется также ростом популярности их повестки среди населения.

Высокая явка

Историческими нынешние выборы сделали не только результаты, но и невероятно высокая явка. Деловая газета Handelsblatt считает, что на голосовании речь шла о принципиальных вопросах, поэтому на избирательные участки пришли почти 84% обладающих правом голоса граждан.

"Эти выборы были историческими, поскольку никогда ранее речь не шла об экзистенциальных темах: о войне и мире в Европе, о роли Германии в мире, о том, как Германия снова могла бы стать динамичной, креативной и процветающей, чтобы сохранить свой уровень благосостояния и благополучия в будущем", - пишет газета.

Какие коалиции?

Еще до объявления итогов голосования, в СМИ нарисовывали дюжину вариантов различных коалиций, придумывая им забавные названия: Кения, Ямайка, Германия - по цветам флагов этих стран и партий.

Но уже сейчас вариантов очень мало. Самый простой из них - коалиция ХДС/ХСС с Альтернативой для Германии, но Мерц исключил союз с правыми. Поэтому единственный выход Мерца - пойти на соглашение с социал-демократами, которых он ругал всю предвыборную кампанию. Одних социал-демократов для большинства не хватает. На двоих ХДС/ХСС и СДПГ набирают 44% - это правительство меньшинства. Поэтому Мерцу придется пригласить "зеленых". СДПГ не против, так как с ними уже были в коалиции, а вот для консервативной ХДС/ХСС либералы - не совсем желанный партнер. Так что, даже будучи победителем, Мерц зависит от прихотей СДПГ и Зеленых, и ему придется считаться с их социальной и зеленой повестками.

Мейнстримные СМИ отмечают, что Германии срочно нужно дееспособное правительство в такой сложный исторический момент. "Одно уже очевидно: у Германии нет времени на долгие переговоры о создании коалиции. Президент Трамп поставил с ног на голову весь политический западный мир, и Европа ждет, что в Берлине появится дееспособное правительство", - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ей вторит Siegener Zeitung. "Германия срочно нуждается в дееспособном правительстве, которому хватит смелости решать проблемы. А они действительно серьезные: миграция, инфляция, война в Украине, слабеющая экономика. То, что сейчас совсем не нужно Германии, - это месяцы, когда ничего не происходит, а политики пытаются перехитрить друг друга", - пишет газета федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Хотя победитель Мерц вел себя крайне уверенно перед выборами и самонадеянно пообещал собрать коалицию к Пасхе (21 апреля), сделать это будет крайне непросто, сообщает газета Tagesspiegel. "Фридрих Мерц в предвыборной кампании представлял себя как человек, умеющий четко говорить. … Сейчас он должен показать, что он умеет так же четко действовать. Сейчас предстоит сформировать правительство. А это будет очень сложно. Хотя блок ХДС/ХСС и является победителем этих выборов, но он еще далеко не так силен, чтобы диктовать свои условия", - отмечает издание. Если Мерц не справится с этой задачей, то укрепит позиции АдГ.

Какую политику будет проводить Германия при Мерце?

Во внутренней политике Мерц ставит на улучшение ситуации в экономике через снижение социальных расходов и соблюдение "бюджетной дисциплины". Он также сторонник ужесточения миграционного контроля. Энергетику Мерц и его однопартийцы намерены восстановить за счет в том числе реабилитации АЭС, от которых отказалась Меркель. Во всех трех вопросах Зеленые и СДПГ будут вставлять ему палки в колеса.

Что касается внешней политики, то здесь Мерц будет делать ставку на большую "независимость" Германии от США, партнерство со странами ЕС и давление на Россию. Во всех трех темах "Зеленые" поддерживают Мерца. СДПГ более сдержанна на российском направлении и не согласна с передачей ракет "Таурус" Украине, на чем настаивали Мерц и "Зеленые". Сдерживающим фактором на российском направлении политики нового правительства может стать и Дональд Трамп, пытающийся договориться с Кремлем по Украине.