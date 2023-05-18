Джордж Сорос: филантроп или злодей?

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На днях на одном из фейковых аккаунтов в Твиттере со ссылкой на членов семьи миллиардера появился пост смерти Джорджа Сороса. Пост быстро был подхвачен другими пользователями и скоро запрос ”Джордж Сорос умер” завирусился в сети. На самом ли деле мертв Сорос, кто он вообще такой и почему Илон Маск уверен, что Сорос ”ненавидит человечество”.

Кто такой Джордж Сорос?

Джордж Сорос - американский бизнесмен, финансист и филантроп. Биография 92-летнего Сороса чрезвычайно насыщенная. Его называют ”человеком, который обанкротил Банк Англии” и считают инициатором ”цветных” революций. Джордж Сорос - один из самых щедрых спонсоров Демократической партии США и основатель Soros Fund Management - семейной корпорации, активы которой превышают $28 млрд. К Джорджу Соросу прислушиваются, его боятся и обвиняют во многих странах мира.

Краткая биография Сороса

Джордж Сорос, (настоящее имя Дьёрдь Шварц) родился 12 августа 1930 года в зажиточной еврейской семье в Венгрии. Семья будущего миллиардера не была религиозной и позднее, он описывал своих родных как ”склонных к антисемитизму”.

Семье Сороса удалось пережить оккупацию Венгрии в 1944-1945 годах, благодаря приобретенным поддельным документам. В 1947 году Сорос переехал в Лондон.

Сорос изучал философию у Карла Поппера - основоположника критического рационализма в Лондонской школе экономики.

В 1956 году Сорос переехал в Нью-Йорк, где первые годы работал аналитиком по европейским акциям. За 15 лет работы в разных инвестиционных компаниях ему удалось зарекомендовать себя в качестве грамотного финансиста, которому можно доверить свои деньги.

В 1973 году Сорос создает Фонд Сороса* - частный инвестиционный фонд, позднее переименованный в Quantum Endowement Fund (Фонд пожертвований ”Квант”).

В 1984 году Сорос создает Фонды ”Открытое общество”* (Open Society Foundations) - благотворительную организацию, изначально работа которой велась преимущественно в Восточной Европе.

В 1992 году Сорос обрушил фунт и заработал более $1 млрд.

В 2003 году Сорос вложил миллионы долларов в кампанию против переизбрания Джорджа Буша.

В 2008 и 2012 годах активно поддерживал предвыборную кампанию Барака Обамы.

В 2010 году выделил $100 млн неправительственной организации Human Rights Watch, которая фиксирует нарушения прав человека в десятках стран мира.

В 2011 году Сорос преобразовал свой фонд* в семейный офис, вернув инвесторам менее $1 млрд.

В 2020 году на президентских выборах в США активно поддерживал кандидатуру Джо Байдена.

Джордж Сорос умер?

Нет, Джордж Сорос не умер. 15 мая в Твиттере он написал о том, что слухи о том, что у него сердечный приступ, всего лишь слухи. ”Я жив и здоров”, - заверил Сорос.

Состояние Сороса на сегодняшний день

На сегодняшний день Forbes оценивает личное состояние Сороса в $8,5 млрд. В списке миллиардеров Forbes Сорос на 241-м месте.

Почему Сорос влиятельный?

В основе влияния Сороса две причины.

Успешная финансовая деятельность

Как финансист Сорос приобрел известность еще в 1960-1970-х годах, когда работал финансовым брокером. После основания собственного хэдж-фонда (инвестиционного фонда) он стал популярен среди инвесторов, благодаря своим зачастую рискованным решениям. В 1987 году ему удалось предсказать падение рынка акций, а в 1992 году он обнулил Банк Англии, сбросив стоимость фунта стерлинга с $2 до $ 1,5 и заработав за один день $1 млрд. Бытует мнение, что Сорос стоит за финансовым кризисом, который обрушился на азиатские рынки в 1998 году. Стратегия Сороса - глобальные и масштабные ставки на колебания курса валют, цен на сырьевые товары и акции на основе макроэкономического анализа.

Политическая активность

Вторая причина, по которой Джордж Сорос приобрел всемирную известность и влияние - его политическая активность посредством Фондов ”Открытое общество”*, созданных по всему миру. Заявленная цель Фондов* - продвижение демократии и поддержка гражданского общества. Однако далеко не все считают Сороса искренним филантропом, заинтересованным в процветании народов по всему миру.

Критики Сороса

Список стран, политических лидеров и всевозможных активистов, которые откровенно против Сороса, достаточно велик.

Европа. Европейские правоцентристы обвиняют Сороса в мигрантском кризисе 2016 года, утверждая, что его финансирование различных гуманитарных инфраструктур открыло двери для бесконтрольного потока беженцев на европейский континент.

Европейские правоцентристы обвиняют Сороса в мигрантском кризисе 2016 года, утверждая, что его финансирование различных гуманитарных инфраструктур открыло двери для бесконтрольного потока беженцев на европейский континент. США. Американские консерваторы в 2018 году обвинили Сороса в финансировании центральноамериканских караванов мигрантов - групп мигрантов, которые из Центральной Америки отправляются в сторону США, тем самым провоцируя напряженность на американо-мексиканской границе.

Американские консерваторы в 2018 году обвинили Сороса в финансировании центральноамериканских караванов мигрантов - групп мигрантов, которые из Центральной Америки отправляются в сторону США, тем самым провоцируя напряженность на американо-мексиканской границе. Турция. Осенью 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Сороса в организации политических просветов в стране, заявив, что ”Сорос назначает специальных людей для разделения и ослабления наций”.

Осенью 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Сороса в организации политических просветов в стране, заявив, что ”Сорос назначает специальных людей для разделения и ослабления наций”. Азербайджан. В 2022 году президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил всех последователей Сороса в попытке настроить молодежь против государства.

В 2022 году президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил всех последователей Сороса в попытке настроить молодежь против государства. Армения. Летом 2022 года армянские юристы подали иск против фонда Сороса в связи с тем, что его деятельность на территории страны ”ставила под угрозу государственную и общественную безопасность”.

Летом 2022 года армянские юристы подали иск против фонда Сороса в связи с тем, что его деятельность на территории страны ”ставила под угрозу государственную и общественную безопасность”. Россия. В 2015 году Россия признала фонд Сороса и Институт ”Открытое общество фонд содействия”* нежелательными организациями из-за угрозы, которую они представляют основам конституционного строя Российской Федерации.

Чем Сорос занимается сейчас?

Организатор цветных революций в Грузии и на Украине, человек, который финансировал Евромайдан в 2014 году, последние четыре года, по утверждениям Консервативной партии США, ведет борьбу против бывшего президента Дональда Трампа.

Маск против Сороса

16 мая Илон Маск, владелец Твиттера и глава компании Tesla написал в своей соцсети, что ”Сорос напоминает Магнето” - злодея из комикса Marvel ”Люди Икс”, который также как и Сорос пережил Холокост, а его главной задачей было заменить людей на мутантов. Пост просмотрели более 40 млн пользователей. В ответ на один из комментариев о том, что Сорос ”действует из благих побуждений”, Маск написал:

Вам кажется, что у него благие намерения. Но это не так. Он хочет уничтожить саму суть цивилизации. Сорос ненавидит человечество.

Министерство иностранных дел Израиля обвинило Маска в антисемитизме.

Маск ополчился против Сороса после того, как миллиардер продал все акции принадлежащей Маску компании Tesla.

* Учрежденные Соросом "Открытое общество" и Институт "Открытое общество фонд содействия" внесены в список нежелательных организаций Минюста РФ.