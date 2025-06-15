Израиль и ХАМАС близки к перемирию

Израильские СМИ сообщают, что посредники получили ответ ХАМАС на предложение о 60-дневном перемирии. Палестинское движение согласилось с условиями.

Движение ХАМАС ответило согласием на предложение о прекращении огня в секторе Газа, передает израильский новостной портал Ynet.

По данным СМИ, палестинское движение передало ответ посредникам, вскоре решение о перемирии будет объявлено.

В ХАМАС ранее не раз подчеркивали, что соглашение должно включать "гарантии прекращения огня в Газе, вывод оттуда израильских войск и ввоз в анклав гуманитарной помощи".

Ранее на этой неделе агентство Maan писало, что предложение по перемирию на 60-дневный включает также освобождение 10 заложников и передачу 18 тел погибших Израилю. Также предложение включает пункт об отводе армии Израиля за линию "Мораг" на юге сектора Газа, она проходит между городами Рафах и Хан-Юнис.

Почему Израиль соглашается на перемирие?

Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о мотивах Израиля и ХАМАС договариваться о новом перемирии в середине лета 2025 года.

"Что касается израильской стороны, то на администрацию Нетаньяху идет достаточно сильное давление со стороны Вашингтона. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сейчас оказался в ситуации, когда ему выгоднее согласиться на требования Дональда Трампа прекратить огонь в Газе, поскольку, на мой взгляд, он ведет подготовку к повторным боевым действиям против Ирана. После 12-дневной войны Израилю необходимо накопить мощности, восстановить силы и упрочить позитивный диалог с администрацией Трампа. Ради последней цели Нетаньяху согласен даже на временное прекращение боевых действий в Газе", - прежде всего сказал он.

"Хотя израильские власти и заявляют, что по войне в Иране они получили полную солидаризацию Вашингтона, но на деле все 12 дней они занимались поиском компромиссных вариантов для подключения США к боевым действиям. Перемирие в Газе может быть частью нового компромисса Нетаньяху с Трампом. Но с другой стороны, для внутренней израильской аудитории власти преподносят итог войны с Ираном как полный разгром иранской ядерной программы и однозначную победу Израиля. Но если так, то встает вопрос, зачем продолжать активные внешние операции? Так что в согласии Израиля на перемирие может быть еще и оглядка на внутриполитические оценки действий кабинета Нетаньяху", - продолжил Мурад Садыгзаде.

Почему ХАМАС соглашается на перемирие?

"В свою очередь, ХАМАС крайне необходимо прекращение израильских операций в секторе Газа. Поэтому на переговорах по последним 15 проектам соглашений о промежуточных перемириях ХАМАС всегда заявлял о своей готовности пойти на компромиссы. Мы видим, что ситуация в секторе Газа действительно катастрофическая. Сегодня не осталось каких-либо сил, которые могут поддерживать ХАМАС или как-то ей сочувствовать. Администрация Нетаньяху и израильские войска действуют в секторе Газа достаточно жестко, ликвидирована большая часть руководства ХАМАС", - обратил внимание востоковед.

"Кроме того, ежедневно погибают мирные жители в секторе Газа. Если это дальше продолжится, то есть риск, что будет не только ликвидирована вся ХАМАС, но и сильно пострадает большая часть палестинского народа, проживающего на территории сектора Газа. Безусловно, к этому еще надо добавить, что те страны-посредники в лице Египта и Катара, которые держат связь с палестинской группировкой ХАМАС, тоже давят на нее в определенном плане, что нужно садиться за стол переговоров", - сообщил Мурад Садыгзаде.

Американский фактор

Эксперт отметил, что едва ли не определяющую роль в продвижении нового перемирия играет желание Дональда Трампа выступить миротворцем. "Дональд Трамп в период своей предвыборной кампании заявлял, что в течение короткого времени урегулирует все кризисы в мире, в том числе положит конец войне в Газе, то есть палестино-израильскому конфликту в текущей фазе обострения. С этой точки зрения Трампу очень нужно и важно новое перемирие, он будет максимально использовать рычаги давления абсолютно на все стороны и посредников для того, чтобы достигнуть соглашения. Насколько оно будет успешным, это большой вопрос, потому что мы уже неоднократно видели, как нарушались перемирия в секторе Газа", - указал он.

Когда наступит мир в секторе Газа?

Востоковед выразил уверенность в том, что на этом перемирии палестино-израильский конфликт все же не будет исчерпан. "Администрация Нетаньяху все-таки не заинтересована в окончательном завершении военных действий. В Тель-Авиве сейчас крайне правое правительство, чья идеология мотивирует Израиль на максимальное давление на окружение именно сейчас, в условиях глобальной турбулентности, с целью получения выгод для себя. Между тем глобальные игроки заняты уже другими вопросами, и никто не пытается остановить гуманитарную катастрофу в секторе Газа", - сказал Мурад Садыгзаде.

"Биньямин Нетаньяху, я думаю, вряд ли остановится на том, что есть сейчас. Так или иначе конфликтный потенциал будет сохранен. Поэтому маловероятно, чтобы новое перемирие было прочным. В интересах нынешних властей Израиля добиться полной ликвидации существования палестинских анклавов. На уровне Кнессета еще полтора года назад было принято решение о том, что никакого палестинского государства не должно быть. Если международное сообщество не вмешается и не окажет посильную помощь палестинской стороне, новое перемирие так или иначе закончится и боевые действия возобновятся", - заключил президент Центра ближневосточных исследований.