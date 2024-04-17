Вестник Кавказа

"Дорога развития": Эрдоган реализует альтернативный США проект на Ближнем Востоке

Камран Гасанов
Карта “Дороги развития“
© Фото: Anadolu Agency
Турция договорилась с Ираком о создании транспортного коридора в Персидский залив "Дорога развития".

Пока Джо Байден думал о том, как снизить накал страстей в секторе Газа, а Иран рассматривал возможности отреагировать на ответный удар Израиля, турецкий президент занялся более конструктивной внешней политикой. Накануне он прибыл с визитом в Ирак и провел переговоры с премьером Мухаммедом Шиа ас-Судани.

Визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Багдад - исторический. Турецкий лидер ступил на иракскую землю впервые за 13 лет. Переговоры с ас-Судани, а также с президентом Абдулом Латифом Рашидом были направлены на укрепление кооперации Ирака и Турции в политике, экономике и безопасности.

Визит не был протокольным. Направляясь в Ирак, Эрдоган планировал решить две конкретные задачи. Первая - борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК). в Багдаде турецкий лидер дал понять, что его страна не потерпит присутствия очага терроризма у своей границы, будь то в Сирии или Ираке. "Ирак должен быть очищен от всех форм терроризма", - сказал он, выразив надежду на участие Багдада в борьбе против РПК.

Для демонстрации своей решительности Эрдоган отдал приказ о массовых бомбардировках позиций РПК на севере Ирака. Газета Hürriyet пишет, что скоро Вооруженные силы Турции проведут комплексную наземную операцию против боевиков. Турция и Ирак также планируют создание Оперативного центра по борьбе с боевиками на 30-40 км вглубь от турецко-иракской границы. Готовность иракского правительства к сотрудничеству с Турцией является большим шагом в этом направлении, учитывая, что ранее Багдад часто обвинял Анкару в нарушении территориальной целостности Ирака.

Решение проблемы с РПК нужно обеим странам для выполнения второй, не менее важной задачи. Собственно она и стала главной причиной поездки Эрдогана в Багдад. Речь идет о так называемом проекте "Дорога развития", транспортном коридоре, идущем из восточных вилаетов Турции в Персидский залив через иракскую территорию.

Эрдоган и Судани подписали Меморандум о взаимопонимании между Ираком, Турцией, Катаром и ОАЭ. Проект вбирает в себя 1200 км железных и автомобильных дорог. Его стоимость оценивается в $17 млрд, после реализации он будет приносить прибыль до $4 млрд ежегодно и обеспечивать свыше 100 тыс рабочих мест. Участие ОАЭ и Катара крайне важно, так как у Ирака и Турции есть потребность в привлечении внешних инвестиций. Не исключено, что на стадии реализации к проекту примкнут китайские инвесторы. Катар и так турецкий союзник, а подключение ОАЭ стало возможным благодаря нормализации отношений с Турцией в ходе взаимных визитов лидеров двух стран в Анкару и Абу-Даби.

Любопытно, что до недавнего времени на слуху был другой масштабный проект - IMEC. Он должен был соединить Индию с Израилем через территорию арабских стран Персидского залива и Иорданию. США заявляли о поддержке IMEC. Однако из-за начала войны в Газе отношения Израиля/США с арабскими странами сильно подорваны. Перспективы признания Израиля со стороны КСА туманны, а Иордания и ОАЭ заморозили свои контакты с Тель-Авивом. Кроме того, из-за атак хуситов безопасность судоходства в Индийском океане нарушена. Так что в каком-то смысле, "турецкий шелковый путь" становится альтернативой американо-индийскому проекту.

Для реализации "Дороги развития" потребуются не только многомиллиардные инвестиции, но и стабильность в Ираке. Правительство в Багдаде понимает, что самостоятельно справиться с угрозой РПК невозможно, но в то же время операции турецкой армии в Ираке натыкаются на осуждение Багдада и остальных арабских стран. В ожидании больших экономических прибылей, нужных как Турции, так и все еще оправляющемуся от американской интервенции и засилья террористических организаций Ираку, две страны наконец-то начнут координировать усилия для устранения экстремистских и сепаратистских структур в лице РПК.

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