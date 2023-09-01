Что происходит в Габоне: не всё так однозначно

© Фото: commons wikimedia

Очередная африканская республика, на этот раз Габон, пала жертвой военного переворота. Правда, в отличие от Судана и Нигера, пока смена власти происходит относительно мирно. Что творится в Габоне сейчас, чем уникальна Габонская Республика и кто теперь руководит страной - рассказываем в этом материале.

Что случилось в Габоне?

Рано утром 30 августа военные офицеры Габонской Республики, расположенной в Центральной Африке, заявили в видеообращении к гражданам страны об отмене результатов выборов, на которых победу в третий раз одержал нынешний президент - Али Бонго Ондимба. В свою очередь Ондимба обратился к нации за помощью, однако многие габонцы с радостью восприняли новость о том, что династия, правившая республикой более полувека, наконец, была смещена.

К вечеру военные сообщили, что генерал Брис Нгема Олиги, глава элитной Республиканской гвардии, одной из задач которого было защищать Ондимбу (по сообщениям габонской прессы, своего дядю), назначен новым лидером Габона.

В настоящее время Али Бонго Ондимба, несколько его советников, а также его сын Нуреддин Бонго Валентин задержаны военными по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью.

Где находится Габон?

Габон - республика в Центральной Африке. Западная часть Габона расположена на берегу Гвинейского залива (Атлантический океан). В XVI веке с приходом европейцев Габон стал центром трансатлантической работорговли. Франция укрепилась в Габоне в середине XIX века и управляла республикой до середины XX века.

Ресурсы Габона

Нефть. Габон - седьмой по объемам производитель нефти в Африке и член ОПЕК. Ежедневная добыча нефти в стране составляет почти 200 тыс баррелей. На нефть приходится более 35% ВВП страны и 70% её экспорта. Нефтяной сектор страны контролируют французские компании.

Габон - седьмой по объемам производитель нефти в Африке и член ОПЕК. Ежедневная добыча нефти в стране составляет почти 200 тыс баррелей. На нефть приходится более 35% ВВП страны и 70% её экспорта. Нефтяной сектор страны контролируют французские компании. Марганец. Марганец - серебристо-белый металл, четвертый самый используемый в металлургической промышленности. Габон - второй в мире производитель марганца: в 2022 году в стране было добыто 4,6 млн тонн металла. Марганцевыми рудниками страны управляет французская компания Eramet, треть габонского подразделения которой принадлежит правительству Габона.

Марганец - серебристо-белый металл, четвертый самый используемый в металлургической промышленности. Габон - второй в мире производитель марганца: в 2022 году в стране было добыто 4,6 млн тонн металла. Марганцевыми рудниками страны управляет французская компания Eramet, треть габонского подразделения которой принадлежит правительству Габона. Дерево Большая часть территории страны - это лес. И долгие годы его вырубка оставалась одним из источников дохода Габона.

Кроме нефти, марганца и дерева в списке природных ресурсов Габона также бриллианты, золото и уран.

Как отреагировал мир на переворот в Габоне

Переворот в Габоне был мгновенно осужден международным сообществом. Джон Кирби, представитель Совета Нацбезопасности США заявил, что Вашингтон ”крайне обеспокоен захватом власти”.

заявил, что Вашингтон ”крайне обеспокоен захватом власти”. Китай, на который приходится до половины габонского экспорта тоже выразил обеспокоенность.

на который приходится до половины габонского экспорта тоже выразил обеспокоенность. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России призвала российских граждан воздержаться от поездок в африканскую республику.

призвала российских граждан воздержаться от поездок в африканскую республику. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны проявлять сдержанность и начать диалог.

Антониу Гутерриш призвал стороны проявлять сдержанность и начать диалог. Французское правительство потребовало уважать результаты выборов.

правительство потребовало уважать результаты выборов. Турция высказала надежду на мир и скорейшее восстановление стабильности в стране.

высказала надежду на мир и скорейшее восстановление стабильности в стране. Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Баррель заявил, что военный переворот, очередной в Африке, усиливает нестабильность во всём регионе.

по иностранным делам Жозеп Баррель заявил, что военный переворот, очередной в Африке, усиливает нестабильность во всём регионе. Генеральный секретарь Содружества наций Патрисия Скотленд напомнила, что ”члены объединения должны поддерживать верховенство закона и придерживаться принципов демократии”.

В Габоне станет лучше?

На сегодняшний день представляется, что переворот в Габоне прошел относительно мирно. На смену президенту Али Бонго Ондимбе пришел Брис Олиги Нгема, которого с радостью встретили жители республики. Скорее всего, столкновений удалось избежать, поскольку напуганные громкими лозунгами оппозиции, грозившей насилием на улицах, многие жители столицы уехали, опасаясь неприятностей. Кроме того, после голосования правительство санкционировало комендантский час и ограничило доступ в интернет.

Однако станет ли теперь в Габоне лучше, неизвестно. Дело в том, что основные проблемы в стране - это необеспеченность и высокая безработица. Несмотря на то, что Габон одна из самых богатых стран Африки с точки зрения дохода на душу населения, около 40% граждан республики не трудоустроены. Габонцы считают, что корень зла - это коррупция и тот факт, семья Бонго остаётся у власти уже полвека: отец Ондимбе, Омар Бонго, управлял страной почти 42 года до самой смерти.

Что касается коррупции, не всё так просто с Брисом Олиги Нгемой. В материале за 2020 год Центр по исследованию коррупции и организованной преступности сообщил, что у Нгемы недвижимость на сумму более миллиона долларов в штате Мэриленд. Тогда на вопросы журналистов он отвечать отказался, сославшись на необходимость ”уважать его личную жизнь”.

Удар по Франции?

Хотя Франция публично осудила смену власти в Габоне, как на самом деле отреагировал Елисейский дворец на переворот в африканской стране неизвестно. Дело в том, что хоть Габон и представляет собой сферу интересов Франции в Африке (добыча нефти и марганца контролируется французскими компаниями), в последние годы отношения между двумя государствами значительно охладели.

Летом 2022 года, например, Габон вступил в британское Содружество наций с целью расширения экономических партнерств и ради привлечения инвестиций. Кроме того, президент Габона запретил экспорт дерева еще в 2010 году, в том числе и во Францию, в результате чего многие французы лишились рабочих мест.

Более того, Бонго активно искал партнеров за пределами Франции. Чтобы получить инвестиции, он побывал, в частности, в Саудовской Аравии и Кувейте.

Что будет с природой Габона?

Несмотря на имеющиеся в Габоне нефть и марганец, основное богатство Габона - его уникальная природа. 88% территории представлена лесом. Политика Бонго в отношении защиты окружающей среды и сохранения естественной природы республики признавалась специалистами во всём мире. Более того, она оказалась экономически выгодной. Габон стал первой африканской страной, получившей выплату в размере $17 млн за сокращение выбросов вредных веществ в 2016 и 2017 годах. В декабре 2022 года Габон стал первой страной в мире, которая предоставила углеродные кредиты в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Габонская республика заявила, что ей удалось избежать выброса более 90 млн тонн углерода, благодаря усилиям по защите леса. Компании, которые превышают выбросы парниковых газов могут покупать углеродные кредиты, чтобы не платить штрафы. Стоимость одного углеродного кредита (1 тонны ”сэкономленного углерода) составляет от $40 до $80.

Будет ли новая власть в Габоне также заботиться о природе или поставит финансовые интересы на первое место, пока что неизвестно.