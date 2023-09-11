© Фото: Rabbinical Center of Europe

На минувшей неделе полсотни европейских раввинов потребовали от властей Армении прекратить сравнивать с Холокостом отношение руководства Азербайджана к своим жителям армянского происхождения. Вчера число возмущенных раввинов, подписавших соответствующий документ, возросло до 87. К ним присоединяются раввины со всех континентов.

Почему возмутились раввины?

После освобождения своих территорий Азербайджан предложил армянам, живущим в Карабахском экономическом районе, стать полноценными членами азербайджанского общества, но сепаратистские власти, оставшиеся на деоккупированных землях, выступили против этого, причем не только словом, но и делом, фактически устроив блокаду своим согражданам, отказавшись пропускать предназначенные для них продукты и товары первой необходимости.

Гуманитарное шоу, устроенное армянским лобби на международных площадках, не пользовалось особой популярностью. Среди поклонников "хунты" оказались лишь некоторые представители Франции, где проживает армянская диаспора.

Сепаратисты хотят получать помощь из Армении или через территорию Армении, причем только по Лачинской дороге. Но Азербайджан такой маршрут не устраивает: в Баку не без оснований подозревают, что под видом гуманитарной помощи из Армении будут доставлять не продукты, а оружие и другие незаконные грузы. Действительно непонятно, почему почему население страны, нуждающееся в продовольствии, должно получать его не от властей этой страны, а от другого государства. Азербайджан на законных основаниях готов доставлять гуманитарную помощь по дороге Агдам - Ханкенди, то есть исключительно по своей территории, однако уже две недели фуры с мукой сепаратисты не пускают в Ханкенди, а на днях к заблокированным большегрузам присоединилась фура, отправленная Красным крестом из России.

В субботу координатор общественного движения "Фронт безопасности и развития [чего-то там]" Рубен Варданян прямо заявил:

Для нас главное – открытие Лачинского коридора, а Агдамская дорога не должна открываться.

Под "чего-то там" мы имеем в виду сепаратистское образование на территории Азербайджана, переставшее существовать после Второй карабахской войны. Сейчас, по словам Варданяна, 95 процентов жителей тех мест стали оппонентами властей Армении, поскольку якобы не хотят становиться частью Азербайджана, а власти в Ереване совсем не против такого развития событий.

Варданян сравнил то, что творится в Ханкенди с Холокостом, упомянув что "из-за нехватки муки" там вынуждены выдавать талоны на хлеб. То, что сепаратисты сами не пропускают грузы с мукой, он не упомянул.

Чего хотят раввины?

В письме премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Ваагну Хачатуряну представители Европейского раввинского центра (Rabbinical Center of Europe), объединяющего более 700 раввинов Европы, которые возглавляют многочисленные еврейские общины, призвали не сопоставлять вышеописанную ситуацию в Карабахском экономическом регионе Азербайджана с Холокостом, который пережили евреи, а многие не пережили. Письмо подписали главы еврейских общин двух десятков европейских стран, включая Францию, Великобританию и Германию.

Они убеждены, что тему Холокоста армянские деятели используют ради достижения политических целей:

В ходе Второй мировой войны еврейский народ подвергался преследованиям, убийствам, пыткам. Холокост не был ограничен каким-то одним местом, он произошел почти на всем европейском континенте. Такие выражения, как “гетто”, “геноцид”, “холокост” и другие неуместны для того, чтобы быть частью "жаргона", используемого при политических разногласиях.

По мнению подписавших письмо, использование этих терминов принижает страдания людей, прошедших через Холокост, что должны наконец осознать "все государственные органы, представляющие армянский народ".

Кто поддержал раввинов?

Европейских раввинов поддержали многие еврейские организации и СМИ.

Chabadinfo объявил обвинения в адрес Баку в связи "геноцидом" клеветнической кампанией.

Jüdisches Europa, подчеркивая, что эти обвинения бездоказательны, а аналогии неуместны, резонно замечает, что в эпоху глобальных электронных медиа сложно верить заявлениям Армении об умирающем от голода населении.

Главный раввин французского департамента Мозель был шокирован "комментариями армянского политического лидера, сравнивающего нынешнюю ситуацию с истреблением евреев".

The Sofia Globe пишет, что фонд "Наследие Израиля", созданный пережившими Холокост, также заявил о неприемлемости использования слова "Холокост" представителями армянских властей для обсуждения ситуации в Карабахском регионе.

Imperial Valley Press утверждает, что на самом деле ситуация связана с переброской оружия через Лачинскую дорогу. Принятие мер против незаконной деятельности армян на этой дороге, находящейся под контролем российских миротворцев, является суверенным правом Азербайджана, а армянам, правильно задокументировавшим свой груз, разрешено использовать транзитный путь. Удивительно, что армяне, утверждающие, что умирают от голода, отказываются пускать грузовики с мукой на территорию самого Азербайджана.