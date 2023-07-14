Будущее Голливуда под угрозой: больше не будет фильмов и сериалов?

Голливуд - ядро американской киноиндустрии, стоимость которой составляет более $91 млрд. Но сейчас будущее Голливуда, как и всех фильмов и сериалов, которые производятся киностудией США, под угрозой из-за забастовок. Расскажем, что происходит в Голливуде, почему бастуют сценаристы и актеры и к чему это может привести.

Что происходит в Голливуде?

Более 160 тыс. теле- и киноактеров, права которых представляет профсоюз SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists - Гильдия киноактеров - Американская федерация теле- и радиоактеров) готовятся присоединиться к забастовке сценаристов, которая длится уже более двух месяцев. Впервые за 63 года Голливуд оказался на грани коллапса из-за провала переговоров между профсоюзами и киностудиями.

Не сумев договориться с работодателями, руководство профсоюза единогласным голосованием рекомендовало членам организации устроить забастовку. Актриса и сценаристка Фрэнсин Дрешер, президент профсоюза SAG-AFTRA, заявила, что ”поведение представителей киностудий за столом переговоров было оскорбительным во всех смыслах”.

Беспрецедентность нынешней забастовки в том, что в прошлый раз двойная забастовка в Голливуде случилась целых 63 года назад, в 1960 году, поэтому как такового сценария действий у руководства крупнейших студий, в том числе относительных новичков Netflix, Amazon и Disney+ нет.

Забастовка сценаристов 2023

В отличие от актеров, голливудские сценаристы устраивают забастовки чаще. В прошлый раз сценаристы отошли от дел в 2007 году. На этот раз 11,5 тыс. теле- и киносценаристов начали забастовку 2 мая после того, как их предыдущий трехлетний контракт истек. Свое недовольство бастующие сценаристы выразили как против старейших студий, в том числе Universal и Paramount, так и против технологических новичков индустрии.

Гильдия сценаристов Америки (WGA) заявила, что развитие стриминговых сервисов и стремительный взлет производства телевизионных программ привели к ухудшению условий труда сценаристов.

Чего хотят сценаристы?

Бастующие сценаристы выдвинули целый ряд требований, которые должны выполнить кино- и телестудии:

повышение оплаты труда увеличение отчислений от стриминговых платформ обеспечение пенсий и медицинских расходов регулирование в отношении использования искусственного интеллекта.

Чего хотят актеры?

Члены актерского профсоюза, как и сценаристы, борются за улучшение условий работы и повышения оплаты на фоне трансформации рынка труда в связи с усилением доли стриминговых сервисов - онлайн-платформ, подбирающих контент под вкусы зрителей - и использованием искусственного интеллекта.

Что нового в Голливуде

В последние годы Голливуд переживает серьезную трансформацию. Кардинальные изменения начались на фоне пандемии Covid-19, в результате которой доходы киноиндустрии упали с $ 11 млрд до $2 млрд.

Стриминговые сервисы

В свою очередь, развитие стриминговых сервисов, в том числе Netflix, Hulu и Amazon, изменили формат работы как с актерами, так и со сценаристами, затронув в первую очередь, финансовую составляющую сотрудничества. Более того, зарплаты актеров и сценаристов не соответствуют уровню инфляции. Помимо этого, меняется формат американских телевизионных сериалов: шоу становятся короче, но получаются большее количество сезонов, в связи с чем работы как таковой становится меньше.

Искусственный интеллект в кино

Еще одно серьезное изменение, затронувшее Голливуд, как и впрочем, весь мир, - это искусственный интеллект. И сценаристы, и актеры опасаются, что в скором времени ИИ буквально оставит их без работы. Сценаристы требуют отказаться от искусственного интеллекта при написании сценариев и запретить использование их текстов для обучения ИИ.

Голливудские актеры переживают, что искусственный интеллект может заменить их на экране, то есть их лицо будет использоваться для производства шоу и фильмов даже без их согласия.

Последствия забастовки сценаристов

Забастовка сценаристов, которая продолжается уже более двух месяцев привела к отмене целого ряда сериалов и шоу ведущих американских кино- и телестудий.

Сериалы, которые были отложены

”Эмили в Париже” (Emily in Paris)

”Очень странные дела” (Stranger Things)

”Последний из нас” (The Last of Us)

”Рассказ служанки” (Handmaid’s Tale)

”Начальная школа ”Эббот”” (Abbott Elementary)

”Американская история ужасов” ( American Horror Story)

”Кобра Кай” (Cobra Kai)

”Эйфория” (Euphoria)

”Мандалорец” (The Mandalorian)

Фильмы, выход которых был отложен

”Дэдпул 3” (Deadpool 3)

”Капитан Америка: Дивный новый мир” (Captain America: Brave New World)

”Блэйд” (Blade)

”Фантастическая четверка” (Fantastic Four)

”Аватар 3” (Avatar)

Это неполный список сериалов и фильмов, съемки которых были отложены или перенесены. Кроме того, со временем их может стать еще больше, если забастовка не прекратится.

Что будет с Голливудом дальше?

Голливудские актеры и сценаристы говорят, что для них наступает ”критически важный момент” в борьбе за собственные права. То же самое утверждает большинство американских кино- и телестудий. Правда, некоторые студии пытаются делать вид, что ничего не происходит, объявляя даты премьер своих фильмов, как, например, Paramount.

Пока что актеры Голливуда официально не начали забастовку, но даже и без них, кинопроизводство встало на 80% из-за бастующих сценаристов. Как разрешится спор, пока неизвестно, но очевидно, что ни одна из сторон на сегодняшний день на уступки идти не готова. Ясно одно, Голливуд претерпевает изменения и уже никогда не будет таким, как прежде.