Иран укрепляет позиции в новых глобальных экономических объединениях. Создав зону свободной торговли с ЕАЭС и вступив в ШОС в этом году, Тегеран метит в БРИКС. Почему это важно для Тегерана, объясняет иранский политолог Рухолла Модаббер.

15-й саммит БРИКС пройдет в южноафриканском Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Ожидается, что на саммите будет утверждена модель расширения объединения. В числе потенциальных членов БРИКС – Иран, который подал заявку на вступление в 2022 году.

Напомним, БРИКС – межгосударственное объединение, которое было основано в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

Тегеран выбирает свое будущее

По мнению колумниста Sputnik Iran Рухоллы Модаббера, в членстве Ирана в БРИКС заинтересованы как сам Тегеран, так и инициатор создания БРИКС - Российская Федерация:

Накануне встречи лидеров БРИКС в ЮАР состоялся телефонный разговор президентов Ирана Эбрахима Раиси и России. Владимир Путин подтвердил, что Россия готова содействовать членству Ирана в БРИКС. И это заявление прозвучало как нельзя кстати. Ведь в настоящий момент правительство Ирана занимает взвешенную дипломатическую позицию, чтобы справиться с санкционным давлением, многократными пустыми обещаниями со стороны Запада. Сегодня Исламская Республика формирует конкретные ожидания относительно своего будущего, а не поддается миражам. Очевидно, что Иран нуждается в новом пути. Вступая в важнейшие глобальные альянсы в условиях нового мирового порядка (как это уже произошло с ШОС и может произойти с БРИКС), Тегеран сам выбирает свое будущее. Вступление Ирана в БРИКС станет результатом развития отношений между Тегераном и Москвой.

Фото kremlin.ru

О серьезности намерений Ирана относительно БРИКС свидетельствует раздраженная реакция Соединенных Штатов, подчеркивает эксперт:

Поспешно выраженная официальным представителем Госдепартамента США Веданта Пателя гневная позиция на телефонный разговор Путина с Раиси и братская поддержка Россией членства Ирана в БРИКС говорят о важности предстоящего саммита для Ирана и обеспокоенности Запада. На наших глазах формируется новый глобальный альянс, который уже сейчас имеет серьезный вес и немало достижений для своих членов.

Почему для Ирана важно вступление в БРИКС?

БРИКС, считает Рухолла Модаббер, привлекает десятки стран перспективой экономической стабильности:

Прямо или косвенно уже 45 государств заявляли о готовности вступить в БРИКС. Тут и четыре «Азиатских тигра», и Саудовская Аравия с Турцией, и многие другие. Их намерения объясняются несправедливыми действиями «большой семерки» (G7) по отношению к другим экономикам. Иными словами, злоупотреблениями странами Запада экономическими инструментами в своих интересах. Сегодня ВВП пяти членов БРИКС составляет более 25% мировой экономики, в странах БРИКС проживают 43% населения Земли. Что уж говорить про полезные ископаемые и природные ресурсы, как разведанные, так и нет, как членов, так и кандидатов в члены.

Иранский эксперт акцентирует внимание на экономических вопросах. Он напоминает, что Запад долгие годы проводит политику незаконных финансовых санкций против Ирана и давит с целью разрушить финансовую систему страны и снизить стоимость национальной валюты. Если Иран будет принят в БРИКС, то сможет воспользоваться многочисленными финансовыми возможностями объединения, подчеркивает Рухолла Модаббер:

Например, активизируется работа Банка развития БРИКС. Он призван поддерживать членов и помогать развитию экономической и социальной инфраструктуры. Этот банк способен обходиться без Международного валютного фонда и Всемирного банка из-за больших выплат Всемирного банка и известного примера о вечной задолженность Юга перед Севером. Именно по этой причине, например, Аргентина настойчиво стремится получить этот кредит от БРИКС. На саммите 2014 года министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС утвердили проект по созданию многосторонней банковской и обменной финансовой системы между членами под названием BRICS Pay. Официально в 2019 году эта система была протестирована. Сегодня идет финальное обсуждение создания единой валюты БРИКС и проведение расчетов между членами в ней. Таким образом, должна быть создана альтернатива доллару, чтобы облегчить санкционный гнет.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одной из важнейших экономических осей в БРИКС становится вопрос дешевого, безопасного и быстрого транзита товаров для членов и их партнеров. В этой связи, отмечает Рухолла Модаббер, МТК «Север-Юг» будет не только достроен, но и принесет ощутимую пользу в ближайшее время:

Международный транспортный коридор «Север – ЮГ» для Ирана играет и геополитическую, и экономическую роль. Он уже сегодня укрепляет позиции Тегерана в ШОС и ЕАЭС, имеет перспективу для БРИКС как транзитная зона».

Иран и БРИКС: обозримая перспектива

Вступление Ирана в БРИКС на саммите в Йоханнесбурге – отнюдь не самоцель для Тегерана. Необходима постепенная продуманная работа в этом направлении от саммита к саммиту. Иранский эксперт Рухолла Модаббер напоминает, что после саммита в ЮАР председательство в БРИКС на год перейдет к России, которая является активным сторонником расширения объединения:

Саммит БРИКС в 2024 году пройдет в Казани. К тому моменту повестка о расширении никуда не денется. Россия является одним из ключевых, эффективных и влиятельных членов БРИКС. Иран ориентируется на это. Перед глазами пример вступления ИРИ в ШОС, для чего Россия сделала очень много.