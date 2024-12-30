Азербайджан и Турция могут создать альтернативу украинскому транзиту газа

Дополнительные поставки "голубого топлива" в Евросоюз из Азербайджана и через Турцию возможны в том числе с участием российского газа.

С 1 января Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. По украинскому трубопроводу топливо напрямую шло в Молдавию и Словакию, а также в Венгрию, Австрию и Италию. Речь идет о 15 млрд кубометров газа в год. Еще до прекращения транзита венгерский глава МИД Петер Сийярто предупредил, что с тех пор, как решение об остановке транзита через Украину стало окончательным, цена газа в Европе выросла на 20%.

Европа без украинского транзита

Глобально, конечно, главной проигравшей стороной в ситуации стала Украина, которая теперь ежегодно теряет около $800 млн доходов от обеспечения транзита российского газа. Что до Европы и России, то их взаимозависимость после февраля 2022 года заметно снизилась. По данным Европейского совета, доля России в импорте газа по трубопроводам сократилась с более чем 40 % в 2021 году до примерно 8% в 2023 году.

Для компенсации российских поставок Европейский Союз в большом количестве импортирует сжиженный природный газ по морю из Соединенных Штатов Америки и других стран, а также трубопроводный газ из Норвегии. В то же время ЕС наращивает импорт российского СПГ для отопления своих домов и питания заводов, но до 2027 года он сам себе установил крайний срок и планирует избавиться от зависимости от всех российских видов ископаемого топлива.

Эксперты на Западе полагают, что Европе удастся восполнить прекращение газа через Украину, и дефицит энергии Старому свету не грозит. Скорее всего, недостаток будет покрыт за счет дополнительных поставок СПГ из США или природного газа по трубопроводам из других европейских стран.

При этом, например, старший исследователь природного газа в компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо в конце декабря рассказал CNN, что истечение срока действия сделки затруднит пополнение запасов газа в Европе до следующей зимы. По его словам, это одна из причин, по которой цены на газ в Европе, скорее всего, останутся на нынешнем уровне или, возможно, вырастут в 2025 году.

На настоящий момент цены на газ в Европе гораздо ниже, чем в пиковый период лета 2022 года, но все еще в два раза выше исторических уровней. В начале года стоимость февральского фьючерса на хабе TTF поднялась до $520-530 за тысячу кубометров, хотя в среднем в 2024 году биржевая стоимость газа в Европе находилась в районе $386 за тысячу кубов, а в первом квартале того же года опускалась даже ниже $250 за тысячу кубов.

Азербайджанский газ

В числе возможной замены российских поставок в Восточную Европу наряду с США называют Азербайджан и Турцию. Еще до прекращения украинского транзита Баку и Киев обсуждали схему замены российского газа азербайджанским. По новой схеме потенциальные покупатели, скажем Словакия, должны были приобрести топливо на точке входа из России на Украину или из Азербайджана в РФ. Владелец газа должен был сам договориться о транспортировке и закачать газ в украинские хранилища, а дальше мог либо использовать для себя, либо продавать за рубеж. В новой системе координат Украина уже выступала бы не транзитером, а реэкспортером.

Версию об азербайджанском газе изначально подтвердили в Киеве - сначала президент Владимир Зеленский в июле 2024 года, а затем и глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев. В немецких СМИ отмечали, что Европейский союз прорабатывает данный вариант. Агентство Bloomberg писало, что Венгрия и Словакия могут по новому контракту получать 12-14 млрд куб м азербайджанского газа по той же трубопроводной сети через Украину.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев долгое время не давал официальных комментариев, но в сентябре прошлого года подтвердил, что ЕС и Украина обратились к его стране с просьбой содействовать переговорам с Россией о сделке по транзиту газа. По словам Ильхама Алиева, Баку смотрел на вопрос с оптимизмом. "Мы считаем, что есть почва для прорыва, но, вероятно, будет преждевременно вдаваться в подробности", — сказал Алиев на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме.

С началом СВО Азербайджан и так нарастил поставки топлива в Европу. Выступая на климатической конференции ООН (COP29) в Баку, Алиев уточнил, что наращивание объема поставок произошло по инициативе Еврокомиссии. В июле 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и азербайджанский лидер подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве, который удваивал ежегодные объемы поставок газа из Азербайджана в ЕС до 2027 года. По Южному газотранспортному коридору (ЮГК) Азербайджан обязался поставлять до 20 млрд кубометров в год. В 2023 году Баку экспортировал в Европу 12 млрд куб м газа, в 2024 году объем планировалось увеличить до 13 млрд куб м.

Буквально за пару дней до истечения контракта "Газпрома" и "Нафтогаза" все то же Bloomberg сообщило о переговорах словацкой компании Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR о закупке газа. По предполагаемому соглашению, SOCAR мог закупать газ у России и перепродавать европейцам. В это же время ряд компаний, включая SPP, венгерскую MOL и компании из Австрии и Италии, просили Украину не отказываться от транзита российского газа, но их усилия оказались безуспешными.

Стратегически Азербайджан уже начал наращивать поставки газа. Другой вопрос - удастся ли в ближайшее время нарастить их настолько, чтобы компенсировать минус 15 млрд кубометров, образовавшийся из-за решения Украины по российскому газу. Во время недавнего интервью азербайджанским СМИ Ильхам Алиев подробно рассказал об этой теме. По его словам, основным инфраструктурных проектом поставок газа из Азербайджана в Европу является Южный газовый коридор и недавно построенные интерконнекторы. После начала конфликта на Украине и просьбы Еврокомиссии нарастить поставки покупателями азербайджанского газа являются 12 стран, 10 из которых - члены ЕС. До 2022 года Баку поставлял "голубое топливо" в Грузию, Турцию, Грецию и Италию. Потом уже добавились Болгария, Венгрия, Румыния, Сербия, Северная Македония, Словакия и Хорватия.

В том же интервью Алиев заявил о планах расширить географию. "Мы уже ведем переговоры с некоторыми другими европейскими странами, которые близки к тем, кто уже получает наш газ", - сказал он. Ресурсов у Азербайджана хватает.

"У нас есть ресурсы, потому что наши подтвержденные запасы растут. Много лет назад они оценивались в 2,6 трлн кубометров, но сейчас благодаря новым и ожидаемым будущим открытиям эта цифра возрастет. В этом году мы надеемся получить первый газ в рамках проекта "глубокого" газа на "Азери-Чираг-Гюнешли" (AЧГ). И это станет значительным вкладом в общую добычу газа. Мы планируем работать с партнерами с целью увеличения добычи газа на месторождении "Абшерон" с 1,5 до 5 млрд кубометров, понимая, что основным поставщиком газа по-прежнему останется "Шахдениз", уровень добычи на котором сохранится на текущем уровне. Такие перспективные проекты, как "Карабах", "Бабек", "Асиман" и другие месторождения увеличат наш потенциал", - рассказал Ильхам Алиев.

Главная проблема - не нехватка ресурсов, а транспортировка. Для расширения поставок нужно строить новые интерконнекторы в Европе или расширять действующие, пояснил президент Азербайджана. Этим, разумеется, должны заниматься не SOCAR и азербайджанское государство, а покупатели газа - европейские страны.

Турецкий хаб

Свою лепту в обеспечение энергетической безопасности Европы с привлечением России может внести Турция. Уже около двух лет Анкара и Москва ведут обсуждение создания газового хаба в Турции для поставок, в том числе, российского газа в ЕС. В ноябре 2024 года министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар рассказал местным СМИ, что в 2025 году в Турции собираются запустить центр торговли газом. Этот центр - часть проекта международного газового хаба турецкой компании Botas и "Газпрома".

Уже после прекращения украинского транзита Байрактар заявил, что Турция готова каждый год поставлять до 10 млрд куб м природного газа по Трансбалканскому газопроводу в страны Центральной и Восточной Европы. Но для этого нужно, чтобы страны ЕС "проявили политическую волю и приверженность обязательствам".

Москва и Анкара находятся в тесной кооперации в связи с изменениями на Украине. 12 января в ходе телефонного разговора глав МИД Сергея Лаврова и Хакана Фидана стороны затронули и тему энергетики. Фидан и Лавров указали на необходимость "не допустить действий, направленных на создание рисков для обеспечения энергетической безопасности".

Совпадение или нет, но почти сразу после разговора Лаврова и Фидана и прекращения украинского транзита появились новые риски для российско-турецких энергопроектов. 13 января Минобороны России сообщило, что украинские БПЛА попытались атаковать компрессорную станцию в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по "Турецкому потоку" с целью прекращения поставок российского газа в Европу. Нападение на станцию "Русская" в селе Гай-Кодзор произошло 11 января. Из-за падения обломков БПЛА незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции.

Это не первая попытка ВСУ повредить газопроводы из России в Турцию. Летом 2024 года президент России Владимир Путин отмечал, что Россия несколько раз фиксировала попытки Украины атаковать "Турецкий поток" и "Голубой поток".

После последней атаки ВСУ на "Турецкий поток" цена газа на лондонской бирже ICE выросла на 1%.

Российские перспективы

Таким образом, учитывая партнерские отношения между Россией с одной стороны и Турцией и Азербайджаном с другой, Москва может продать высвободившиеся в свете отключения украинского транзита объемы параллельным экспортом. Россия может, например, продавать газ Азербайджану, а Баку экспортировать эти объемы по ЮГК - или же поставлять новые объемы в Турцию по морю, а Анкара через свой хаб может перенаправлять их в Европу. В любом случае, все это вопросы не одного месяца и года. В краткосрочной перспективе Венгрия, Словакия и другие страны ЕС будут испытывать дефицит и/или рост цен на "голубое топливо".

Россия сможет компенсировать потерянные объемы ростом цен, а в перспективе - альтернативными маршрутами. Азербайджан получил дополнительный стимул для увеличения экспорта, а Турция - новые возможности для создания газового хаба, в котором будет участвовать Россия. Европейский союз испытывает рост цен, но в свете низкой зависимости от России после начала СВО не находится в нокдауне. Абсолютной проигравшей стороной является объективно Украина, лишившая себя не только денег за транзит, но и геоэкономического влияния в Европе.