Вестник Кавказа

«Соседи». Новая эра Азербайджана: отношения с Россией и Западом

В рамках информационно-аналитической программы "Соседи" телерадиоведущий Гия Саралидзе побеседовал с главным редактором информационного агентства Trend, политологом Эминым Алиевым.

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и главный редактор информационного агентства Trend, политолог Эмин Алиев поговорили о том, как сейчас выглядят взаимоотношения между Россией и Азербайджаном, обсудили предстоящие президентские выборы в Азербайджане, судьбу мирного договора, строительство на освобождённых территориях, а также отношения со странами Запада.

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