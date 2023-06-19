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Путин переиграл Запад в Африке

Бывшие колонии выходят из-под контроля?

Президент Алжира хвалит Путина? Что случилось с Западом и почему Боррель едет в Египет?

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