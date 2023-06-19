Главная Видео Путин переиграл Запад в Африке Опубликовано: 17:27, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK) Бывшие колонии выходят из-под контроля? Президент Алжира хвалит Путина? Что случилось с Западом и почему Боррель едет в Египет? Читайте нас в Дзен Новости Google News 1200 просмотров Видео Новости мира Новости России Новости политики Владимир Путин Африка БРИКС Санкт-Петербург Олаф Шольц Эммануэль Макрон Евросоюз Украина Камран Гасанов Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА Лента новостей 19:57, 19 июн Ливни подтопили на Кубани более полутора тысяч домов 19:49, 19 июн "Врата ада" потушат в Туркменистане 19:17, 19 июн Канадский антииранский санкционный список пополнился семью судьями 18:55, 19 июн Можно ли купаться в Черном море в Грузии? 18:32, 19 июн Как минимум до среды Кубань останется во власти ливней 18:19, 19 июн "Ласточки" Сочи - Гагра начнут ходить после перерыва завтра 18:00, 19 июн Ингушский Карабулак остался без градоначальника 17:49, 19 июн Когда заработает аэропорт в Абхазии? 17:33, 19 июн Сергей Лавров принял главу МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина 16:55, 19 июн "Ахмат" расстался с тренером Все новости Видео Итоги работы Петербургского экономического форума Путин переиграл Запад в Африке Что Эрдоган хочет сказать Путину? Иран обзавелся новым видом оружия - как это изменит баланс сил в регионе? Инфоповод. Азербайджан и Армения. Эрдоган в Баку. Пожары в Казахстане. Новые чемпионы ЛЧ, НХЛ, НБА Европа ищет диалога с Путиным