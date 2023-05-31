Противостояние между иранцами и талибами* нарастает

Опубликовано: 15:58, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

«ОКНА» - авторский проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» с участием ведущих экспертов и специалистов в области политологии, международных отношений и экономики.

Ведущий программы - политолог Фархад Ибрагимов. Гость этого выпуска программы: руководитель Центра изучения афганской политики, политолог, историк Андрей Серенко.

* «Талибан» (талибы) — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации

Ссылка на телеграм-канал Андрея Серенко: t.me/anserenko