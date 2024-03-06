Вестник Кавказа

Молодежный фестиваль в Сочи. Как подружить армян, азербайджанцев, грузин и русских?

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с директором Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым двусторонние отношения Россия-Азербайджан и Россия-Армения, а также их влияние на развитие региона Южного Кавказа, возвращение пленного азербайджанского солдата Руслана Панахова на родину, значение Всемирного фестиваля молодежи, который прошел в Сочи, для укрепления дружбы между народами региона.

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