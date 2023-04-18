Максим Шевченко: Зеленский — это современный Деникин

Опубликовано: 17:09, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Журналист, историк Эльмар Гусейнов и политик, философ Максим Шевченко поговорили о русской революции и истоках революционного движения России начала XX века.

Темой очередной выпуска специального проекта «Точка кипения» стало российское революционное движение и его влияние на мировую историю. По мнению политика Максима Шевченко, идеализация белого движения — это идеализация союза с Антантой, то есть современным НАТО. Сейчас функцию белого движения играет официальный Киев, который получает точно также, как Деникин, англо-французскую помощь для борьбы с континентальной Россией.