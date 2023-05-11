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К 100-летию Гейдара Алиева. "Дневник его памяти"

Вчера, в день столетнего юбилея Гейдара Алиева, российский Первый канал показал документальный фильм "Дневник его памяти" производства компании "Студия Премьера".

Вчера, в день столетнего юбилей Гейдара Алиева, российский Первый канал показал документальный фильм "Дневник его памяти" производства компании "Студия Премьера".

В фильме использованы фрагменты интервью Гейдара Алиева для программы "Формула власти" 2003 года, а также архивные материалы. О политике вспоминали:

  • первый директор Федеральной службы безопасности в 1995 году Сергей Степашин,
  • певец, композитор, посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы,
  • народная артистка СССР, вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская,
  • журналист Михаил Гусман,
  • завотделом Совмина СССР (1982-1987) Игорь Простяков,
  • заслуженный строитель России, доктор экономических наук Ефим Басин,
  • личный водитель Леонида Брежнева и Гейдара Алиева Владимир Тупицын,
  • личный помощник Гейдара Алиева Джамал Джамалов,
  • личный врач Гейдара Алиева Александр Бородкин,
  • журналист, внучка первого зампредседателя КГБ СССР (1967-1982) Семена Цвигуна Виолетта Ничкова
  • директор Российского государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков,
  • историк, политолог Евгений Спицын.

В фильме даны ответы на вопросы:

  • Каким образом Алиеву удалось стать первым "национальным кадром" КГБ Азербайджана?
  • Как работал Алиев в ходе крупной морской катастрофой в 1986 году, когда столкновение пассажирского парохода «Адмирал Нахимов» и сухогруза «Петр Васев» унесло жизни почти пятисот человек?
  • Какую роль он сыграл в расследовании?
  • Почему родственники погибших вспоминали его даже спустя многие годы? 

Сценарий к фильму написали Дмитрий Курбатов и Андрей Сысоев. Режиссерами выступили Олег Курамшин и Людмила Снигирева.

К 100-летию Гейдара Алиева. Символ Азербайджана

К 100-летию Гейдара Алиева. Символ Азербайджана

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