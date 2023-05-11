К 100-летию Гейдара Алиева. "Дневник его памяти"

Опубликовано: 13:05, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Вчера, в день столетнего юбилея Гейдара Алиева, российский Первый канал показал документальный фильм "Дневник его памяти" производства компании "Студия Премьера".

Вчера, в день столетнего юбилей Гейдара Алиева, российский Первый канал показал документальный фильм "Дневник его памяти" производства компании "Студия Премьера".

В фильме использованы фрагменты интервью Гейдара Алиева для программы "Формула власти" 2003 года, а также архивные материалы. О политике вспоминали:

первый директор Федеральной службы безопасности в 1995 году Сергей Степашин,

певец, композитор, посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы,

народная артистка СССР, вдова Муслима Магомаева Тамара Синявская,

журналист Михаил Гусман,

завотделом Совмина СССР (1982-1987) Игорь Простяков,

заслуженный строитель России, доктор экономических наук Ефим Басин,

личный водитель Леонида Брежнева и Гейдара Алиева Владимир Тупицын,

личный помощник Гейдара Алиева Джамал Джамалов,

личный врач Гейдара Алиева Александр Бородкин,

журналист, внучка первого зампредседателя КГБ СССР (1967-1982) Семена Цвигуна Виолетта Ничкова

директор Российского государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков,

историк, политолог Евгений Спицын.

В фильме даны ответы на вопросы:

Каким образом Алиеву удалось стать первым "национальным кадром" КГБ Азербайджана?

Как работал Алиев в ходе крупной морской катастрофой в 1986 году, когда столкновение пассажирского парохода «Адмирал Нахимов» и сухогруза «Петр Васев» унесло жизни почти пятисот человек?

Какую роль он сыграл в расследовании?

Почему родственники погибших вспоминали его даже спустя многие годы?

Сценарий к фильму написали Дмитрий Курбатов и Андрей Сысоев. Режиссерами выступили Олег Курамшин и Людмила Снигирева.