К 100-летию Гейдара Алиева. Символ Азербайджана

По мнению авторов документальной ленты, в истории XX столетия Гейдару Алиеву выпала судьбоносная роль мудрого политика и общенационального лидера, воплотившего надежды и чаяния миллионов.
Фильм Саиды Медведевой о человеке, мечтавшем в молодости стать архитектором, и в итоге ставшем архитектором целой страны и судьбы своего народа.
За 13 лет его руководства советским Азербайджаном республика стала одной из самых развитых в Союзе. В 1982 году Алиев был назначен на должность первого заместителя председателя Совета Министров СССР, где он курировал самые проблемные направления:
- транспорт
- социальный блок
- здравоохранение
- науку.
Отвечал за реализацию крупнейшего проекта – строительства БАМа.
Как личную трагедию он воспринял события в Баку января 1990 года. В документальном фильме показаны редкие кадры его посещения постпредства Азербайджана в Москве. Потом была опала. Алиев вышел из партии, вернулся на родину.
Когда он приехал в 1993 году, здесь банды были на улицах, ходили в военной форме с автоматами. Просто никому не подчинялись. Их было сотни. И всех их надо было разоружить и привести к порядку
– рассказывает президент Азербайджана, сын Гейдара Алиева Ильхам Алиев.
В тяжелейших условиях Гейдару Алиеву удалось сохранить страну. Он договорился с Арменией о прекращении огня, провел экономические реформы, подписал Контракт века на освоение нефтеносного месторождения и сыграл огромную роль в том, чтобы сохранить и развить отношения с Россией.
Гейдар Алиев стал символом современной истории Азербайджана - страны, которой он беззаветно служил, создав сильное государство и единый сплоченный народ.