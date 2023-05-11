К 100-летию Гейдара Алиева. Символ Азербайджана

Опубликовано: 14:37, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Ко дню столетнего юбилея Гейдара Алиева, который отмечался 10 мая, телеканал "Россия 1" снял документальный фильм об одном из ключевых руководителей советского государства, масштаб свершений которого выходит далеко за пределы его родной республики.

По мнению авторов документальной ленты, в истории XX столетия Гейдару Алиеву выпала судьбоносная роль мудрого политика и общенационального лидера, воплотившего надежды и чаяния миллионов.

Фильм Саиды Медведевой о человеке, мечтавшем в молодости стать архитектором, и в итоге ставшем архитектором целой страны и судьбы своего народа.

За 13 лет его руководства советским Азербайджаном республика стала одной из самых развитых в Союзе. В 1982 году Алиев был назначен на должность первого заместителя председателя Совета Министров СССР, где он курировал самые проблемные направления:

транспорт

социальный блок

здравоохранение

науку.

Отвечал за реализацию крупнейшего проекта – строительства БАМа.

Как личную трагедию он воспринял события в Баку января 1990 года. В документальном фильме показаны редкие кадры его посещения постпредства Азербайджана в Москве. Потом была опала. Алиев вышел из партии, вернулся на родину.

Когда он приехал в 1993 году, здесь банды были на улицах, ходили в военной форме с автоматами. Просто никому не подчинялись. Их было сотни. И всех их надо было разоружить и привести к порядку

– рассказывает президент Азербайджана, сын Гейдара Алиева Ильхам Алиев.

В тяжелейших условиях Гейдару Алиеву удалось сохранить страну. Он договорился с Арменией о прекращении огня, провел экономические реформы, подписал Контракт века на освоение нефтеносного месторождения и сыграл огромную роль в том, чтобы сохранить и развить отношения с Россией.

Гейдар Алиев стал символом современной истории Азербайджана - страны, которой он беззаветно служил, создав сильное государство и единый сплоченный народ.