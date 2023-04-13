Армянская провокация на границе с Азербайджаном, приближение Пасхи, извержение вулкана Шивелуч на Камчатке и эскалация отношений между Северной и Южной Кореей - о самых важных новостях недели со всего мира расскажет Марина Лагутина.
Прошедшая неделя была богата на события. Армения устроила провокацию на границе с Азербайджаном, напряжение продолжает нарастать между Южной и Северной Кореей, на Камчатке произошел сильнейший пеплопад, а православные готовятся встречать светлый праздник Пасхи.
Обо всем этом расскажет Марина Лагутина в программе "Инфоповод".
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