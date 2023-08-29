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ГЛАВНОЕ: предстоящий визит Эрдогана в Россию

«#ГЛАВНОЕ» — новый проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов и историк, журналист и телерадиоведущий Гия Саралидзе обсуждают главные события недели, произошедшие в России и за ее пределами.

Темой двенадцатого выпуска программы стала новость о возможном предстоящем визите Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию 4 сентября.

Согласно турецким источникам, ключевой темой переговоров Эрдогана и Владимира Путина станет возможное возвращение России в «зерновую сделку», подписание некоего нового договора с участием Москвы и Анкары, подразумевающего поставки зерна в Африку, Латинскую Америку и на Ближний Восток.

Также обозреватели программы обсудили турецкий фактор в организации БРИКС. 

Телеграм-канал Фархада Ибрагимова 

Телеграм-канал Гии Саралидзе 

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