Главная Видео Евросоюз и карабахское урегулирование: попытка номер два Опубликовано: 17:14, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK) Очередная встреча Алиева и Пашиняна проходит в Кишиневе. Почему эта встреча не рядовая и как она может отразиться на российских интересах? Читайте нас в Дзен Новости Google News 775 просмотров Видео Новости Азербайджана Новости Армении Новости политики Никол Пашинян Ильхам Алиев Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА Лента новостей 18:07, 1 июн Россия оценила ущерб от коронавируса за год в 1,6 трлн рублей 17:59, 1 июн Азербайджан, Грузия, три страны ЕС и ЕК обсудили развитие "зеленой" энергии 17:40, 1 июн Встреча по мирному соглашению Баку и Еревана стартовала в Кишиневе 16:56, 1 июн Токаев поучаствует в инаугурации Эрдогана 16:54, 1 июн В Грузии поддерживают мирный процесс между Баку и Ереваном 16:45, 1 июн Золотой груз перехватили на границе с Грузией 16:41, 1 июн Иран вступит в ШОС в июле 16:03, 1 июн Ливни подтопили Пятигорск 15:40, 1 июн Дагестан обзавелся центром в честь 100-летия Гейдара Алиева 15:13, 1 июн Автобус врезался в машины в Ингушетии Все новости Видео Марк Горин: «Азербайджан и Израиль всегда тяготели друг к другу» Евросоюз и карабахское урегулирование: попытка номер два Инфоповод. Азербайджан и Армения. Выборы в Турции. Кризис в Косово. Умерла Тина Тёрнер "Краски мира". В Москве открылась выставка творческих работ дипломатов Противостояние между иранцами и талибами* нарастает Истерика Пашиняна на ЕАЭС - что за ней стоит?