Депрессия, тревога и антидепрессанты! Что нужно знать? Василий Шуров

В программе "На здоровье", медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске психолог, нарколог Василий Шуров расскажет о том, как самостоятельно справиться с жизненным кризисом. Мы получим простую инструкцию, состоящую из трёх шагов. Мы узнаем, как отличить настоящего психолога от шарлатана и узнаем, почему антидепрессанты не помогают при депрессии.