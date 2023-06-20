Блинкен пытается договориться с Китаем

«ГЛАВНОЕ» — новый проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов и историк, журналист и телерадиоведущий Гия Саралидзе обсуждают главные события недели, произошедшие в России и за ее пределами.
Темой шестого выпуска программы стал визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай и встреча главы американского внешнеполитического ведомства с председателем КНР Си Цзиньпином.
Телеграм-канал Фархада Ибрагимова