Вестник Кавказа

Зурабишвили переговорила с иностранными послами о евроинтеграции Грузии

Зурабишвили переговорила с иностранными послами о евроинтеграции Грузии
© Фото: сайт президента Грузии
МИД ФРГ подтвердил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с иностранными послами в Тбилиси. Она состоялась в этот четверг.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с послами иностранных государств в этот четверг. Это подтвердили в МИД Германии, чей представитель присутствовал на встрече.

«Я могу подтвердить, что состоялась встреча по приглашению президента. В ней также принял участие германский посланник в Тбилиси»

- представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер

Грузия и ЕС сегодня

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением о прекращении переговоров об интеграции страны в ЕС и отказе от европейских грантов до 2028 года. Он связал это решение с шантажом, который исходит от Евросоюза, в виде угроз о введении санкций против правительственных кругов Грузии и требованиях отменить законы об иноагентах и о защите семейных ценностей.

Заявление Кобахидзе вызвало недовольство в части населения, которая вышла на протесты. К акции на проспекте Руставели в Тбилиси присоединилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В связи с этим, в парламенте Грузии введен высший или «красный уровень» безопасности, запрещающий вход в здание всем, исключая депутатов и лиц со специальным пропуском.

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