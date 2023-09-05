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Жительница Краснодара утопила дочь в ванной

Жительница Краснодара утопила дочь в ванной
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жительница Краснодара стала подозреваемой по факту убийства двухлетней девочки.

Следствием установлено, что мать удерживала ребенка в наполненной водой ванной до тех пор, пока девочка не перестала дышать.Затем женщина позвонила в экстренную службу. Трагедия произошла в квартире, которую подозреваемая снимала в Краснодаре.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы. Она подозревается в убийстве двухлетней дочери (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)"

– пресс-служба краевого СУСКа

В настоящее время подозреваемая задержана. Ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

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