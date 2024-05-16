Вестник Кавказа

Жительница Ингушетии стала матерью-героиней

Жительница Ингушетии стала матерью-героиней
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин присвоил жительнице Ингушетии звание "Мать-героиня". Женщина проживает в Малгобеке, ей 62 года. Она родила 11 детей.

Жительница Ингушетии Асет Ужахова удостоена звания "Мать-героиня", указ подписал президент России Владимир Путин.

Женщина проживает в городе Малгобек, ей 62 года. Асет занимается домашним хозяйством и воспитанием своих детей. Она родила 5 мальчиков и 6 девочек.

Дети Ужаховой работают в сферах образования и здравоохранения, а также в строительной компании. Помимо этого, один сын является военнослужащим.

Что касается младшего поколения, то они учатся в образовательных учреждениях, побеждали на олимпиадах, творческих конкурсах и активно занимаются спортом.

С присвоением звания женщину поздравил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов. Он пожелал Асет крепкого здоровья и благополучия ее семье.

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