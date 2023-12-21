Жители Ставрополья подозреваются в крупном телефонном мошенничестве

Суд в КБР рассмотрит дело в отношении двух жителей Ставрополья. Они участвовали в мошеннической схеме "ваш родственник попал в ДТП".

В Кабардино-Балкарии передано в суд уголовное дело в отношении двух жителей Ставропольского края, подозреваемых в телефонном мошенничестве. Об этом рассказал в МВД по КБР.

Полиция утверждает, что телефонные аферисты вовлекли двух фигурантов дела в мошенническую схему. Мужчины звонили жителям двух регионов и сообщали им о том, что в ДТП угодил близкий им человек. После этого они убеждали перечислить им через курьеров крупные денежные суммы.

Было установлено, что фигуранты поучаствовали в 15 подобных преступлениях. Сумма ущерба оценивается в 3,8 млн рублей.

По данном факту завели уголовное дело о крупном мошенничестве, совершенном группой граждан по предварительному сговору.