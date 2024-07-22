Жители Кубани разочаровались в ипотеке

Жители Краснодарского края все чаще отказываются от ипотечных кредитов – только за месяц их количество упало на две трети, а объем выданных банками кредитных денег упал на 70% - налицо тревожная тенденция.

В Краснодарском крае нуждающиеся в жилье все чаще отказываются от ипотечных кредитов – только в июле по сравнению с июнем количество таких выданных кредитов сократилось на 66%, а объем денежных средств по ним - на 70%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет издание "Коммерсантъ-Кубань".

Ситуация вызывает у банкиров вполне обоснованное беспокойство: дело в том, что по количеству ипотечных кредитов регион занимает четвертое место по стране после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, а значит налицо - тревожная тенденция.

О том же говорит и общая статистика по стране: банки страны за июль выдали лишь 76,44 тыс ипотечных кредитов – это на 57% меньше, чем месяцем ранее, а их объем, 292 млрд рублей, упал за месяц на 65%, говорится в исследовании ОКБ.

Напомним, в начале августа Сбербанк вслед за ВТБ поднял ставки по рыночной ипотеке - минимальная ставка для покупки квартиры на вторичном рынке выросла 20%, а к новым обязательным платежам добавились страхование жизни, использование сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека плюс", и все это - при размере первоначального взноса более 20% стоимости недвижимости, а значит, ипотека для еее покупателей стала еще дороже.