Жители Дагестана окунутся в "Ночь кино"

Для жителей Дагестана бесплатно представят последние российские премьеры из киноиндустрии в рамках акции "Ночь кино". Также будет продемонстрирована работа о Расуле Гамзатове.
Жители Дагестана смогут бесплатно посмотреть последние российские новинки кинопрокатов в рамках акции "Ночь кино", которая пройдет по всей России, пишет Минкультуры Дагестана.
Так, участникам акции представят работы, вошедшие в список самых кассовых кинокартин за 2023 год, - "Чебурашка" и "Вызов". Кроме того, будет показан фильм, посвященный дагестанскому поэту Расулу Гамзатову, чье 100-летие будут отмечать в республике.
Показы состоятся в Театре поэзии и на площадке Дагфилармонии. Сама акция "Ночь кино" пройдет в ночь с 27 на 28 августа.