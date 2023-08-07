Жители Дагестана окунутся в "Ночь кино"

Опубликовано: 5:14, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для жителей Дагестана бесплатно представят последние российские премьеры из киноиндустрии в рамках акции "Ночь кино". Также будет продемонстрирована работа о Расуле Гамзатове.

Жители Дагестана смогут бесплатно посмотреть последние российские новинки кинопрокатов в рамках акции "Ночь кино", которая пройдет по всей России, пишет Минкультуры Дагестана.

Так, участникам акции представят работы, вошедшие в список самых кассовых кинокартин за 2023 год, - "Чебурашка" и "Вызов". Кроме того, будет показан фильм, посвященный дагестанскому поэту Расулу Гамзатову, чье 100-летие будут отмечать в республике.

Показы состоятся в Театре поэзии и на площадке Дагфилармонии. Сама акция "Ночь кино" пройдет в ночь с 27 на 28 августа.