РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Жители Дагестана окунутся в "Ночь кино"

Жители Дагестана окунутся в &quot;Ночь кино&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Для жителей Дагестана бесплатно представят последние российские премьеры из киноиндустрии в рамках акции "Ночь кино". Также будет продемонстрирована работа о Расуле Гамзатове.

Жители Дагестана смогут бесплатно посмотреть последние российские новинки кинопрокатов в рамках акции "Ночь кино", которая пройдет по всей России, пишет Минкультуры Дагестана.

Так, участникам акции представят работы, вошедшие в список самых кассовых кинокартин за 2023 год, - "Чебурашка" и "Вызов". Кроме того, будет показан фильм, посвященный дагестанскому поэту Расулу Гамзатову, чье 100-летие будут отмечать в республике.

Показы состоятся в Театре поэзии и на площадке Дагфилармонии. Сама акция "Ночь кино" пройдет в ночь с 27 на 28 августа.

Что вы точно не знали о Махачкале: город музеев и театров на Каспии

Что вы точно не знали о Махачкале: город музеев и театров на Каспии

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1075 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version