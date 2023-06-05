Жителей турецкого Кахраманмараша потрясли ощутимые толчки

Опубликовано: 21:14, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня вечером в районе Гексун турецкой провинции Кахраманмараш произошло довольно сильное землетрясение, магнитуда которого составляла 4,4.

Сегодня вечером в турецкой провинции Кахраманмараш снова было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,4, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки были зафиксированы в 19:40 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гексун, они ощущались на поверхности. Как уточнили в AFAD, очаг землетрясения залегал на глубине 11,41 км, передает РИА Новости.

Напомним, турецкая провинция Кахраманмараш оказалась одной из наиболее пострадавших в масштабных землетрясениях, обрушившихся на Турцию и Сирию 6-7 февраля. Достаточно сильные землетрясения продолжают сотрясать ее и сейчас, последнее из них, магнитудой 3,6, произошло в провинции в день проведения второго тура президентских выборов в стране, 28 мая.