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Жителей турецкого Кахраманмараша потрясли ощутимые толчки

Жителей турецкого Кахраманмараша потрясли ощутимые толчки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня вечером в районе Гексун турецкой провинции Кахраманмараш произошло довольно сильное землетрясение, магнитуда которого составляла 4,4.

Сегодня вечером в турецкой провинции Кахраманмараш снова было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,4, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки были зафиксированы в 19:40 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гексун, они ощущались на поверхности. Как уточнили в AFAD, очаг землетрясения залегал на глубине 11,41 км, передает РИА Новости.

Напомним, турецкая провинция Кахраманмараш оказалась одной из наиболее пострадавших в масштабных землетрясениях, обрушившихся на Турцию и Сирию 6-7 февраля. Достаточно сильные землетрясения продолжают сотрясать ее и сейчас, последнее из них, магнитудой 3,6, произошло в провинции в день проведения второго тура президентских выборов в стране, 28 мая.

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