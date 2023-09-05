Жителей Ставрополья предупредили о ливне и шквалистом ветре

Опубликовано: 21:21, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье завтра обрушится грозовой ливень с сильным ветром. В крае объявлено штормовое предупреждение.

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за ожидающихся в среду осадков. Об этом информирует противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставрополья.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, 6 сентября местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с"

– ПАСС СК

Спасатели призывают местных жителей и туристов не приближаться к деревьям, мостам, трубопроводам, ЛЭП и рекламным конструкциям.

Гражданам, проживающим в частных домах, рекомендуют подготовиться к отводу дождевого стока.