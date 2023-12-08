Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о лавиноопасности

До середины этой недели в КЧР будет сохраняться опасность схода лавин. Местным жителям настоятельно рекомендуют на время отказаться от походов в горные районы.

В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение из-за лавиноопасности. Об этом информирует Главное управление МЧС по КЧР.

В ведомстве обратили внимание на то, что риск схода лавин будет в горах свыше 2 тыс метров вплоть до 20 декабря.

В министерстве предупреждают о вероятности различных ЧС и ЧП. В частности, не исключены повреждения зданий, ЛЭП и других инфраструктурных объектов. Непогода также может привести к перекрытию дорог и мостов.

МЧС призывает граждан пока не ходить в горные районы и обходить стороной места возможного схода лавин.