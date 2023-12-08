Лесничества Карачаево-Черкессии переходят на круглосуточное дежурство

Лесничества КЧР переходят на режим дежурств в формате 24/7. Это временная мера, направленная на борьбу с незаконной вырубкой деревьев перед Новым годом.

В Карачаево-Черкесии приняли решение усилить контроль за незаконной вырубкой хвойных деревьев в канун Нового года. Об этом сказано в сообщении Минприроды региона.

С этой целью местные лесничества перешли на режим круглосуточных дежурств.

"В частности, круглосуточные дежурства правоохранителей и сотрудников лесничеств организованы на КПП в урочище Большая Лаба - Мостовая поляна Бескесского лесничества, в Аксаутском урочище Зеленчукского лесничества, у территорий Урупского и Карачаевского лесничеств, а также в селах Нижняя Ермоловка и Маруха"

– Минприроды КЧР

Помимо этого, для пресечения незаконной продажи деревьев до конца года будут проводиться специальные рейды в Черкесске и районных центрах региона, передает "Интерфакс".

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