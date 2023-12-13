Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о возможных лавинах

До ближайшего четверга в горных районах КБР могут сойти лавины. Местных жителей предупреждают, что непогода может спровоцировать различные ЧС и ЧП.

В Кабардино-Балкарии объявили экстренное предупреждение из-за повышенного риска схода лавин. Об этом сказано в сообщении регионального управления МЧС.

Синоптики прогнозируют, что лавиноопасно в горных районах на высоте более 2,5 тыс метров будет 19 и 20 декабря.

В министерстве предупреждают, что лавины могут спровоцировать разного рода ЧС и ЧП.