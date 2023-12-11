На курорте Домбай спустили целую серию лавин

В Домбае удалось устранить угрозу схода лавин. Теперь отдыхающие в курортном поселке находятся в полной безопасности.
На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии принудительно спустили семь лавин. Об этом информирует администрации поселка.
"Сегодня были обработаны три лавинных очага на горе Мусса-Ачитара. В результате принудительно спущено семь лавин общим объемом 1400 кубометров"
– руководитель администрации Альберт Байчоров
Он подчеркнул, что к настоящему времени угроза схода лавин там ликвидирована.
"На данный момент канатные дороги и горнолыжные трассы возобновили работу в полном объеме"
– глава администрации
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