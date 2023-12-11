Вестник Кавказа

На курорте Домбай спустили целую серию лавин

На курорте Домбай спустили целую серию лавин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Домбае удалось устранить угрозу схода лавин. Теперь отдыхающие в курортном поселке находятся в полной безопасности.

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии принудительно спустили семь лавин. Об этом информирует администрации поселка.

"Сегодня были обработаны три лавинных очага на горе Мусса-Ачитара. В результате принудительно спущено семь лавин общим объемом 1400 кубометров"

– руководитель администрации Альберт Байчоров

Он подчеркнул, что к настоящему времени угроза схода лавин там ликвидирована.

"На данный момент канатные дороги и горнолыжные трассы возобновили работу в полном объеме"

– глава администрации

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