Жителей Кабардино-Балкарии предупредили о сильных дождях с градом 

Опубликовано: 21:32, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В воскресенье вечером и в ближайшие несколько дней в КБР ожидаются дожди с градом. Также синоптики прогнозируют сильный ветер.

В Кабардино-Балкарии сегодня вечером, а также 19 и 20 июня ожидаются сильные грозовые дожди и град. Об этом сказано в сообщении ГУ МЧС России по республике.

Синоптики также предупреждают о сильном ветре до 20-25 метров в секунду.

Кроме того, в ведомстве обращают внимание на то, что из-за ливней вода в водоемах может подняться до опасных отметок, а в горах возможно образование небольших селей.

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