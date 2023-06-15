Район в Кабардино-Балкарии остался без воды после дождя

В результате непогоды Зольский район КБР остался без воды. Также в некоторых населенных пунктах оборваны ЛЭП, есть подтопления.
В пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии проинформировали о том, что в результате ливневых дождей в Зольском районе республики без воды остались более 2,1 тыс абонентов.
"В 07:40 мск 15 июня поступило сообщение о том, что в городском поселении Залукокоаже в связи с подъемом уровня воды на реке Золка поврежден основной водопровод. Всего без водоснабжения остаются 2 120 абонентов"
– пресс-служба МЧС
В экстренном ведомстве отметили, что в настоящее время на месте ведутся восстановительные работы.
В свою очередь, республиканский лидер Казбек Коков сообщил о том, после непогоды некоторых населенных пунктах оборваны линии электропередачи, повреждена инфраструктура, также наблюдаются подтопления.