Район в Кабардино-Балкарии остался без воды после дождя

Опубликовано: 9:27, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В результате непогоды Зольский район КБР остался без воды. Также в некоторых населенных пунктах оборваны ЛЭП, есть подтопления.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии проинформировали о том, что в результате ливневых дождей в Зольском районе республики без воды остались более 2,1 тыс абонентов.

"В 07:40 мск 15 июня поступило сообщение о том, что в городском поселении Залукокоаже в связи с подъемом уровня воды на реке Золка поврежден основной водопровод. Всего без водоснабжения остаются 2 120 абонентов"

– пресс-служба МЧС

В экстренном ведомстве отметили, что в настоящее время на месте ведутся восстановительные работы.

В свою очередь, республиканский лидер Казбек Коков сообщил о том, после непогоды некоторых населенных пунктах оборваны линии электропередачи, повреждена инфраструктура, также наблюдаются подтопления.