Наводнения в Абхазии могут происходить еще две недели

Ливни будут идти в Абхазии еще в течение двух месяцев, обещают синоптики. Поэтому республике угрожают затопления, подобные сегодняшним. В опасности также Сочи и Адлер.
Наводнения в Абхазии могут происходить на протяжении ближайших двух недель, такой прогноз дала метеоролог Асида Ахсалба.
По ее словам, после субботы и воскресенья, начиная с будущей недели, в республике снова ожидаются кратковременные ливни.
"Следующая неделя также является опасной в формировании подобных паводков и наводнений, в частности, сейчас речь идет именно о затоплении низменных участков за счет ливневых осадков. Причем они сейчас обильно выпадают. И порядка двух недель они будут иметь место в условиях Абхазии"
– Асида Ахсалба
Синоптик добавила, что циклон, который несет эту влагу, идет с запада. Поэтому такие же проблемы могут возникнуть в Сочи и в Адлере, передает Sputnik.