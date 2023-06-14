Наводнения в Абхазии могут происходить еще две недели

Опубликовано: 18:54, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ливни будут идти в Абхазии еще в течение двух месяцев, обещают синоптики. Поэтому республике угрожают затопления, подобные сегодняшним. В опасности также Сочи и Адлер.

Наводнения в Абхазии могут происходить на протяжении ближайших двух недель, такой прогноз дала метеоролог Асида Ахсалба.

По ее словам, после субботы и воскресенья, начиная с будущей недели, в республике снова ожидаются кратковременные ливни.

"Следующая неделя также является опасной в формировании подобных паводков и наводнений, в частности, сейчас речь идет именно о затоплении низменных участков за счет ливневых осадков. Причем они сейчас обильно выпадают. И порядка двух недель они будут иметь место в условиях Абхазии"

– Асида Ахсалба

Синоптик добавила, что циклон, который несет эту влагу, идет с запада. Поэтому такие же проблемы могут возникнуть в Сочи и в Адлере, передает Sputnik.