Жителей аварийных домов переселят в Сочи

Власти Сочи активно содействуют переселению жителей аварийных домов. Основные принципы, которыми руководствуются при строительстве нового жилья для переселенцев, - это комфорт и безопасность.

В городе Сочи ведется активная работа по переселению граждан из аварийного жилья в новые комфортные дома. Одним из таких проектов является строительство нового жилого комплекса, который станет домом для многих семей, живущих в неблагополучных условиях.

Комментарием с «АиФ» по этому случаю поделилась будущая владелица квартиры.

«Мы подъезжали к дому постоянно, смотрим: он с каждым днем все лучше и лучше. Район хороший. Будем жить семьей с внуками, школа и садик в шаговой доступности, мы о таком и не мечтали»

– Светлана Паразян

Основные принципы, которыми руководствуются при строительстве нового жилья для переселенцев, - это комфорт и безопасность. Здесь учитывается все: от качественных материалов, из которых строится дом, до благоустроенных придомовых территорий и наличия необходимой инфраструктуры в пешей доступности.

Переселение из аварийного жилья в новый дом в Сочи - это не только решение жилищной проблемы, но и возможность начать новую жизнь. Важно, чтобы подобные проекты продолжали развиваться, обеспечивая гражданам достойные условия для жизни и развития, сообщает администрация курорта.