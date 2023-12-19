Жителям Тбилиси предложили новый план развития транспорта столицы

Транспорт столицы Грузии ждут большие изменения – в городе могут снова появиться трамваи, новые канатные дороги и даже городской поезд.

Эксперты датской компании Ramboll предложили мэрии Тбилиси в ближайшие 15 лет полностью реконструировать городской общественный транспорт: он будет экологичным, поэтому упор в плане развития транспортных коммуникаций сделан на возвращение трамваев, развитие канатных дорог и полную реконструкцию центра города.

Трамвай, который может начать ходить из района Диди Дигоми до центра города, сможет передвигаться по железной дороге или по улицам и обойдется городу в $276 млн, передает Sputnik Грузия.

Проектом предусмотрено и развитие канатных дорог, которые прекрасно впишутся в инфраструктуру города, сосредоточенного вокруг горы Мтацминда – канатки свяжут спальные районы в разных точках города со станциями метро.

Совсем нестандартный масштабный проект датских специалистов - запуск городского поезда по маршруту Тбилиси-Мцхета-Рустави, который встанет городской мэрии в $288 млн.

Для того, чтобы все эти планы стали возможными, эксперты предлагают освободить от транспорта центр города - площадь Свободы и прилежащих к ней улиц, сделав их пешеходными, а в центре площади оборудовать сквер и велосипедные дорожки. При этом часть центральных улиц Тбилиси будут доступны лишь для общественного транспорта.

Решение теперь – за мэрией грузинской столицы.